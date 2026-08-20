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Yaşam
Musluklardaki Kireci Ovalamadan Çıkaran Basit Yöntem

Musluklardaki Kireci Ovalamadan Çıkaran Basit Yöntem

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 11:27
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Muslukların ucunda ve çevresinde biriken beyaz kireç tabakası, yalnızca sirke ve küçük bir poşet kullanılarak yumuşatılabiliyor. Yöntem sert biçimde ovalama gerektirmediği için uygun yüzeylerde temizliği kolaylaştırıyor.

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Beyaz tabakanın nedeni sert sudaki mineraller

Beyaz tabakanın nedeni sert sudaki mineraller

Sert suyun içindeki kalsiyum ve magnezyum, su buharlaştıktan sonra musluk yüzeyinde kalıyor. Zamanla biriken mineraller beyaz ve tebeşirimsi bir tabakaya dönüşüyor.

Kireci tel sünger veya sert temizleme araçlarıyla çıkarmaya çalışmak, özellikle parlak muslukların kaplamasını çizebiliyor. Beyaz sirkenin içerdiği asit ise mineral birikintilerini yumuşatarak bezle çıkarılmasını kolaylaştırıyor.

Sirke ve poşet yöntemi nasıl uygulanır?

Sirke ve poşet yöntemi nasıl uygulanır?

Yöntemi uygulamadan önce musluğun üretici tarafından sirkeyle temizlenmeye uygun olup olmadığı kontrol edilmeli. Uygun bir yüzeyde şu adımlar izlenebilir:

  • Küçük ve sağlam bir poşetin içine yaklaşık yarım su bardağı beyaz sirke koyun.

  • Poşeti musluğun ucuna geçirerek kireçli bölümün sirkenin içinde kalmasını sağlayın.

  • Poşeti lastik, ip veya güçlü bir mandalla musluğa sabitleyin.

  • Hafif kireçte yaklaşık 30 dakika, daha yoğun birikintilerde en fazla bir saat bekleyin.

  • Poşeti çıkararak musluğu temiz suyla durulayın.

  • Yumuşayan kalıntıları nemli bir bezle silin ve yüzeyi mikrofiber bezle kurulayın.

Sirke her yüzey için güvenli değil

Sirke her yüzey için güvenli değil

Sirke doğal taş, mermer ve bazı özel metal kaplamalarda renk değişimine veya yüzey hasarına yol açabiliyor. Altın renkli, pirinç, bakır, fırçalanmış ya da kaplamalı musluklarda yöntemi kullanmadan önce bakım talimatlarına bakılması gerekiyor.

Yöntemin bilinmeyen bir yüzeyde önce görünmeyen küçük bir noktada denenmesi daha güvenli olabilir. Sirke ayrıca çamaşır suyuyla kesinlikle karıştırılmamalı; kireç temizlenirken tel sünger gibi çizici malzemelerden de kaçınılmalı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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