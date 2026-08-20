Musluklardaki Kireci Ovalamadan Çıkaran Basit Yöntem
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Muslukların ucunda ve çevresinde biriken beyaz kireç tabakası, yalnızca sirke ve küçük bir poşet kullanılarak yumuşatılabiliyor. Yöntem sert biçimde ovalama gerektirmediği için uygun yüzeylerde temizliği kolaylaştırıyor.
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Beyaz tabakanın nedeni sert sudaki mineraller
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Sirke ve poşet yöntemi nasıl uygulanır?
Sirke her yüzey için güvenli değil
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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