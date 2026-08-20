Musluklardaki Kireci Ovalamadan Çıkaran Basit Yöntem

Sirke doğal taş, mermer ve bazı özel metal kaplamalarda renk değişimine veya yüzey hasarına yol açabiliyor. Altın renkli, pirinç, bakır, fırçalanmış ya da kaplamalı musluklarda yöntemi kullanmadan önce bakım talimatlarına bakılması gerekiyor.

Yöntemin bilinmeyen bir yüzeyde önce görünmeyen küçük bir noktada denenmesi daha güvenli olabilir. Sirke ayrıca çamaşır suyuyla kesinlikle karıştırılmamalı; kireç temizlenirken tel sünger gibi çizici malzemelerden de kaçınılmalı.