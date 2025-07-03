Yabani Oyuncusu, Yeni Aşiret Dizisi "Bereketli Topraklar" Kadrosuna Dahil Oldu!

Yeni sezon için pek çok kanal aşiret dizisi projelerini raflardan indirirken bunlardan biri de Show TV olmuştu. Yeni sezon için Engin Akyürek'in başrolde yer aldığı 'Bereketli Topraklar' dizisiyle bomba gibi bir geri dönüş yapmayı planlayan kanal, dizinin oyuncu kadrosunu şekilendirmeye devam ediyor.

Şimdilik Engin Akyürek, Bilal Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, Zehra Kelleci, İlayda Akdoğan gibi isimlerin kadroya dahil olduğu dizide Engin Akyürek'in partneri olması için Deniz Baysal'la görüşmeler devam ederken Altuntaş, kadroya dahil olan yeni bir ismi açıkladı.