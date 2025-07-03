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Yabani Oyuncusu, Yeni Aşiret Dizisi "Bereketli Topraklar" Kadrosuna Dahil Oldu!

Yabani Oyuncusu, Yeni Aşiret Dizisi "Bereketli Topraklar" Kadrosuna Dahil Oldu!

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Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.07.2025 - 09:17

Uzak Şehir'in gördüğü yoğun talep sonrasında televizyon kanalları aşiret dizisi projelerini raflardan çıkarmaya başladı. Bunlardan biri de Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi oldu. Engin Akyürek'in başrolde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın kadrosuna Yabani dizisinde rol alan oyuncu dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisiyle beraber aşiret dizilerinin hala çok sevildiğini fark eden kanallar harekete geçti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisiyle beraber aşiret dizilerinin hala çok sevildiğini fark eden kanallar harekete geçti.

Yeni sezon için pek çok kanal aşiret dizisi projelerini raflardan indirirken bunlardan biri de Show TV olmuştu. Yeni sezon için Engin Akyürek'in başrolde yer aldığı 'Bereketli Topraklar' dizisiyle bomba gibi bir geri dönüş yapmayı planlayan kanal, dizinin oyuncu kadrosunu şekilendirmeye devam ediyor.

Şimdilik Engin Akyürek, Bilal Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, Zehra Kelleci, İlayda Akdoğan gibi isimlerin kadroya dahil olduğu dizide Engin Akyürek'in partneri olması için Deniz Baysal'la görüşmeler devam ederken Altuntaş, kadroya dahil olan yeni bir ismi açıkladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani dizisinde Adem karakteriyle izlediğimiz Hakan Çelebi, Bereketli Topraklar dizisinde!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani dizisinde Adem karakteriyle izlediğimiz Hakan Çelebi, Bereketli Topraklar dizisinde!

Altuntaş, Hakan Çelebi'nin Bereketoğulları’nın düşmanı Karahanlı’lardan Bilal’e hayat vereceğini açıkladı.

Merakla beklenen aşiret dizisinin çekimleri ise eylül ayında Adana'da başlayacak!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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