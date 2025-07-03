Yabani Oyuncusu, Yeni Aşiret Dizisi "Bereketli Topraklar" Kadrosuna Dahil Oldu!
Uzak Şehir'in gördüğü yoğun talep sonrasında televizyon kanalları aşiret dizisi projelerini raflardan çıkarmaya başladı. Bunlardan biri de Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisi oldu. Engin Akyürek'in başrolde yer aldığı Bereketli Topraklar'ın kadrosuna Yabani dizisinde rol alan oyuncu dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisiyle beraber aşiret dizilerinin hala çok sevildiğini fark eden kanallar harekete geçti.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yabani dizisinde Adem karakteriyle izlediğimiz Hakan Çelebi, Bereketli Topraklar dizisinde!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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