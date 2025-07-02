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Şampiyon Adem Kılıççı, Survivor Sema'yla Televizyon Programı Yapacak!

Şampiyon Adem Kılıççı, Survivor Sema'yla Televizyon Programı Yapacak!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2025 - 21:31

Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programa konuk oldu. Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı ile bir televizyon programı yapacaklarını açıkladı!

KAYNAK: Bi Ondan Bi Bundan

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Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.

Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.

Survivor 2025 finalinde Adem'e yardımcı olup taktik veren Sema, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programın konuğu oldu. Adem'in Survivor'daki ikinci şampiyonluğu hakkında konuşan Sema, aynı zamanda hayranlarına büyük bir müjde verdi.

Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı ile bir spor programı yaparak televizyonda yer alacağını duyurdu. Sema'nın söz konusu haberi duyurması sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Sema Aydemir'in o açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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