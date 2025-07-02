Şampiyon Adem Kılıççı, Survivor Sema'yla Televizyon Programı Yapacak!
Survivor yarışmacılarından Sema Aydemir, 'Bi Ondan Bi Bundan' adlı programa konuk oldu. Sema Aydemir, Survivor 2025 şampiyonu olan Adem Kılıççı ile bir televizyon programı yapacaklarını açıkladı!
KAYNAK: Bi Ondan Bi Bundan
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Survivor'ın iki iddialı ismi olan Sema Aydemir ve Adem Kılıççı, yarışmanın yanı sıra dışarıda çok yakın iki arkadaş.
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İşte Sema Aydemir'in o açıklaması:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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