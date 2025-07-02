Koşun Kavga Var! Leyla Dizisi Oyuncuları, Gonca Vuslateri'yi Takipten Çıktı!
NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi, Alperen Duymaz'ın kadrodan çıkmasının ardından devam kararı alsa da düşük reytingler nedeniyle final yaptı. Dizinin final yapmasının hemen ardından ise ortalık karıştı. İlk önce Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri birbirini takipten çıkarken hemen ardından bazı Leyla oyuncuları da Gonca Vuslateri'yi takip etmeyi bıraktılar.
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NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... sezon iddialı başlasa da zamanla reytinglerinde ciddi bir azalma meydana geldi.
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Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini takip etmeyi bırakmasının ardından bazı Leyla oyuncularından beklenmedik bir hamle geldi.
Peki, sizce Leyla setinde neler olmuş olabilir? Tahminlerinizi yorumlara yazın!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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