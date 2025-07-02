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Koşun Kavga Var! Leyla Dizisi Oyuncuları, Gonca Vuslateri'yi Takipten Çıktı!

Koşun Kavga Var! Leyla Dizisi Oyuncuları, Gonca Vuslateri'yi Takipten Çıktı!

Leyla Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.07.2025 - 19:35

NOW ekranlarında yayınlanan Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi, Alperen Duymaz'ın kadrodan çıkmasının ardından devam kararı alsa da düşük reytingler nedeniyle final yaptı. Dizinin final yapmasının hemen ardından ise ortalık karıştı. İlk önce Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri birbirini takipten çıkarken hemen ardından bazı Leyla oyuncuları da Gonca Vuslateri'yi takip etmeyi bıraktılar.

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NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... sezon iddialı başlasa da zamanla reytinglerinde ciddi bir azalma meydana geldi.

NOW'ın sevilen dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... sezon iddialı başlasa da zamanla reytinglerinde ciddi bir azalma meydana geldi.

Öncesinde Alperen Duymaz'ın kadrodan ayrıldığı Leyla'da hikaye bambaşka bir evrene evrildi fakat beklenen reyting artışı gelmedi ve Leyla dizisi için final kararı verildi. Fakat bu final beraberinde büyük bir kaosu da getirdi.

Leyla dizisinin final yapmasının hemen ardından daha önce kriz yaşayan iki başrol birbirini takipten çıkmıştı.

Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini takip etmeyi bırakmasının ardından bazı Leyla oyuncularından beklenmedik bir hamle geldi.

Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin birbirini takip etmeyi bırakmasının ardından bazı Leyla oyuncularından beklenmedik bir hamle geldi.

Alperen Duymaz, Yiğit Kirazcı ve Berfin Ant, Cemre Baysel'in ardından unfollow butonuna koşan diğer isimler oldu.

Peki, sizce Leyla setinde neler olmuş olabilir? Tahminlerinizi yorumlara yazın!

Peki, sizce Leyla setinde neler olmuş olabilir? Tahminlerinizi yorumlara yazın!

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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