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Daha Önce Kriz Çıktığı İddia Edilmişti: Leyla Dizisinin Başrol Oyuncuları Birbirini Takipten Çıktı

Daha Önce Kriz Çıktığı İddia Edilmişti: Leyla Dizisinin Başrol Oyuncuları Birbirini Takipten Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.07.2025 - 21:00

Leyla dizisinde daha önce Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. Başrollük ve ön plana çıkma konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadığı iddia edilen ikili iddiaları yalanlamış ve her şeyin yolunda olduğu izlenimi vermişti. Önce hikayesi değişen sonra final kararı alan Leyla dizisinin iki başrol oyuncusunun birbirini Instagram'dan takipten çıktıkları öğrenildi.

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Geçtiğimiz aylarda Leyla dizisinde Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Leyla dizisinde Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti.

Dizinin başrolü olan Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri'nin ön plana çıkmasının ardından sorun çıkardığı; Gonca Vuslateri'nin ise arka planda kalmayı kabul etmediği iddia edilmişti. Hatta Cemre Baysel, Gonca Vuslateri ile olan fotoğrafını kaldırmıştı. Ancak daha sonra ikili bu iddiaları yalanlamışlardı.

Leyla dizisinin final kararı almasının ardından Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri birbirini takipten çıktı.

Leyla dizisinin final kararı almasının ardından Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri birbirini takipten çıktı.

Daha önce gerçekten bir kriz yaşanıp yaşanmadığını bilemiyoruz ama dizinin final kararı almasının ardından ikilinin birbirini takipten çıkması iddiaları güçlendirdi. Yeni bir kriz yaşanıp yaşanmadığı belirsizken, ilk fırsatta takipleşmeyi bırakmaları dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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