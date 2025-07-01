Daha Önce Kriz Çıktığı İddia Edilmişti: Leyla Dizisinin Başrol Oyuncuları Birbirini Takipten Çıktı
Leyla dizisinde daha önce Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında gerilim yaşandığı iddia edilmişti. Başrollük ve ön plana çıkma konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşadığı iddia edilen ikili iddiaları yalanlamış ve her şeyin yolunda olduğu izlenimi vermişti. Önce hikayesi değişen sonra final kararı alan Leyla dizisinin iki başrol oyuncusunun birbirini Instagram'dan takipten çıktıkları öğrenildi.
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Geçtiğimiz aylarda Leyla dizisinde Gonca Vuslateri ve Cemre Baysel arasında kriz yaşandığı iddia edilmişti.
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Leyla dizisinin final kararı almasının ardından Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri birbirini takipten çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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