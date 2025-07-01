Son Best Model Pınar Güve, Kanal 7 Dizisine Başrol Oldu!
Modellik kariyerinde elde ettiği başarılarla gündem olan Son Best Model Pınar Güve, oyunculukta da adından söz ettirmeye devam ediyor. İki üniversite mezunu olan Güve, Kanal 7’de Eylül ayında başlayacak olan ‘Kayıp Yıllar’ adlı günlük dizide başrol oyuncusu oldu.
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Son Best Model Pınar Güve, modellikte adından söz ettirmesinin yanı sıra oyunculukta da iddiasını sürdürmeye devam ediyor.
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Pınar Güve, Kayıp Yıllar adlı günlük dizide Filiz karakterine hayat verecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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