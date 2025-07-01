MasterChef'te Mehmet Şef'in Süre Şakası Sonrası Yarışmacılar Ne Yapacağını Bilemedi
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ön elemeyi geçen yarışmacılar şimdi üçlü düelloya çıkıyor. MasterChef'in son bölümlerine ise Mehmet Şef'in yarışmacılara yaptığı süre şakası damgasını vurdu. İçli köfte için 12 dakika veren Mehmet Şef, yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Türkiye'nin ön elemeleri geçtiğimiz günlerde sona erdi ve üçlü düello süreci başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte MasterChef'teki o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın