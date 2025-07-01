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MasterChef'te Mehmet Şef'in Süre Şakası Sonrası Yarışmacılar Ne Yapacağını Bilemedi

MasterChef'te Mehmet Şef'in Süre Şakası Sonrası Yarışmacılar Ne Yapacağını Bilemedi

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2025 - 15:30

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ön elemeyi geçen yarışmacılar şimdi üçlü düelloya çıkıyor. MasterChef'in son bölümlerine ise Mehmet Şef'in yarışmacılara yaptığı süre şakası damgasını vurdu. İçli köfte için 12 dakika veren Mehmet Şef, yarışmacıların tepkisiyle karşılaştı.

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MasterChef Türkiye'nin ön elemeleri geçtiğimiz günlerde sona erdi ve üçlü düello süreci başladı.

MasterChef Türkiye'nin ön elemeleri geçtiğimiz günlerde sona erdi ve üçlü düello süreci başladı.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğuna oturduğu yarışmada bu sezon birbirinden yetenekli yarışmacılar izliyoruz. Üçlü düellolar son derece zorlu geçerken son bölümlere Mehmet Şef'in yaptığı şaka damgasını vurdu.

Üçlü düelloda yarışmacılardan içli köfte isteyen şefler, süre olarak 12 dakikayı uygun gördü. Yarışmacılar söz konusu süreye isyan edip yetiştirmenin mümkün olmayacağını belirtince Mehmet Şef, şaka yaptığını belirtip gerçek sürenin 40 dakika olduğunu açıkladı.

Mehmet Şef'in söz konusu şakası yarışmacılara kısa süreli de olsa zor anlar yaşattı.

İşte MasterChef'teki o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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