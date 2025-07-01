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MasterChef Ayşe Ekiz, Beyza'yla Neden Küstüğünü İlk Kez Açıkladı!

MasterChef Ayşe Ekiz, Beyza'yla Neden Küstüğünü İlk Kez Açıkladı!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.07.2025 - 09:07

MasterChef 2024'ün en sevilen yarışmacılarından Ayşe Ekiz, Battal Kaan Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Yarışma boyunca çok yakın arkadaş olduğu Beyza Huri Aydın'la neden küstüğüne dair açıklamalarda bulunan Ayşe Ekiz, bu konuda ilk kez konuştu.

KAYNAK: Chf Kaan/ YouTube

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MasterChef 2024'ün en popüler isimlerinin başında hiç şüphesiz Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın yer aldı.

MasterChef 2024'ün en popüler isimlerinin başında hiç şüphesiz Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın yer aldı.

Yarışma boyunca yakın yakın arkadaş olan Ayşe ve Beyza'nın aralarından su sızmazken ikilinin arasına resmen kara kedi girmişti.

Zamanla arası açılan ve MasterChef 2024'in bitmesinin ardından görüşmeyen arkadaşların neden küstüğüne dair çeşitli iddialar ortaya atılırken yine MasterChef yarışmacılarından Battal Kaan Özdemir, Ayşe Ekiz'i YouTube kanalına konuk alarak bu konuda konuştu.

Ayşe Ekiz, Beyza ile küslüğüne dair "Dalga geçti benimle" diyerek kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:

Ayşe Ekiz, Beyza ile küslüğüne dair "Dalga geçti benimle" diyerek kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:

'Ben Beyza'yı çok seviyordum çok da yakın arkadaştık yani önceden, küslüğüm yoktu küs de değildim, sorunum olmadı asla. Beril'in telefonunda bir arıza vardı. Instagram ile alakalı bir arıza. Ben de Instagram'dan hiç anlamam. Yeni açmıştım o dönem ve bilmediğim için birilerine soruyordum sürekli. Sürekli Beyza'dan yardım alıyordum. Sonra Beril arkadaşlar Instagram'dan anlayanınız var mı diye sordu. Beyza da gülerek Ayşe çok güzel anlar dedi. Yani dalga geçti benimle. O yüzden bir kırıldım bir daha da düzen tutmadı yani bu.'

Ayşe Ekiz, küslükten dolayı finale gitmediği iddialarına ise 'Çok hastaydım. Annemle babam da bu halde gidemezsin dediler yoksa öyle bir durum yok. Yani evet genel olarak zaten hal hatır sorduğum oradan birkaç kişi var. Kimseyle de kavga etmedim hiç'  sözleriyle yanıt verdi.

İşte MasterChef Ayşe Ekiz'in küslük açıklaması yaptığı o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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