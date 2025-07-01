MasterChef Ayşe Ekiz, Beyza'yla Neden Küstüğünü İlk Kez Açıkladı!
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MasterChef 2024'ün en popüler isimlerinin başında hiç şüphesiz Ayşe Ekiz ve Beyza Huri Aydın yer aldı.
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Ayşe Ekiz, Beyza ile küslüğüne dair "Dalga geçti benimle" diyerek kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:
İşte MasterChef Ayşe Ekiz'in küslük açıklaması yaptığı o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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