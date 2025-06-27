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Survivor Yunus Emre, Eşi Beria'yla Ayrıldıkları İddialarına Yanıt Verdi!

Survivor Yunus Emre, Eşi Beria'yla Ayrıldıkları İddialarına Yanıt Verdi!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2025 - 22:56

Survivor'ın popüler yarışmacılarından Yunus Emre, özellikle 2024 sezonunda karıştığı olaylarla gündemden düşmemişti. Öyle ki eşi Beria da tıpkı eşi gibi o dönem sık sık gündem oluyordu. Geçtiğimiz günlerde eşi Beria'yla Instagram'dan birbirlerini takipten çıkıp bir de fotoğraflarını silen Yunus Emre, konuk olduğu Haberler.com'da ayrılık iddialarına yanıt verdi.

KAYNAK: Haberler.com

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Survivor'ın 2024 sezonunun en konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Yunus Emre Özden yer aldı.

Survivor'ın 2024 sezonunun en konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Yunus Emre Özden yer aldı.

2024 sezonunda aldığı cezalarla gündemden düşmeyen ve neredeyse hiçbir ödülden faydalanamayan Yunus Emre, aynı zamanda takım arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla yakın olması nedeniyle aşk iddialarıyla anılmıştı. Öyle ki bu aşk iddiaları sonucunda eşi Beria, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmemişti.

Survivor'ın ardından aralarından su sızmayan çifte resmen nazar değdi.

Survivor'ın ardından aralarından su sızmayan çifte resmen nazar değdi.

Dikkatli takipçiler, Yunus Emre ve Beria'nın birbirlerini takipten çıktıklarını ve fotoğraflarını sildiklerini fark etti. Haliyle sosyal medyada 'Survivor Yunus Emre ve Beria boşanıyor mu?' sorusu ortaya atıldı.

Haberler.com'a konuk olan Yunus Emre, eşiyle boşanacağı iddialarına yanıt verdi ve şimdilik ayrı yaşadıklarını açıkladı. Yunus Emre ayrıca espriyle 'Ferah, geniş bir mahkeme arıyoruz' dedi.

İşte Yunus Emre'nin o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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