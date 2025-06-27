Survivor Yunus Emre, Eşi Beria'yla Ayrıldıkları İddialarına Yanıt Verdi!
Survivor'ın popüler yarışmacılarından Yunus Emre, özellikle 2024 sezonunda karıştığı olaylarla gündemden düşmemişti. Öyle ki eşi Beria da tıpkı eşi gibi o dönem sık sık gündem oluyordu. Geçtiğimiz günlerde eşi Beria'yla Instagram'dan birbirlerini takipten çıkıp bir de fotoğraflarını silen Yunus Emre, konuk olduğu Haberler.com'da ayrılık iddialarına yanıt verdi.
KAYNAK: Haberler.com
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Survivor'ın 2024 sezonunun en konuşulan isimlerinin başında hiç şüphesiz Yunus Emre Özden yer aldı.
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Survivor'ın ardından aralarından su sızmayan çifte resmen nazar değdi.
İşte Yunus Emre'nin o açıklamaları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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