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İşte Benim Stilim'de Nihal Candan'ı Anan Öykü Serter'in Duygulandıran Sözleri

İşte Benim Stilim'de Nihal Candan'ı Anan Öykü Serter'in Duygulandıran Sözleri

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
27.06.2025 - 18:01

20 Haziran günü yeme bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nihal Candan'ın vefatı herkesi derinden üzdü. Vefatının ardından bir dönem yarıştığı İşte Benim Stilim'deki isimlerden taziye paylaşımları gelirken bu defa Öykü Serter, Nihal hakkında yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.

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Bir süredir anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.

Bir süredir anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan Candan'ın kalbi daha öncesinde dursa da hayata geri döndürülmüştü. Nihal Candan'ın kalbi daha fazla dayanamadı ve 20 Haziran günü vefat etti.

Nihal Candan'ın bu erken ölümü herkesi üzerken sosyal medyada İşte Benim Stilim döneminde kilosu hakkında yapılan yorumlar gündeme getirildi.

Nihal'in vefatı sonrasında İşte Benim Stilim'deki çoğu isim taziye paylaşımları yaparken Öykü Serter, Nihal'i programda da anmayı ihmal etmedi.

Nihal'in vefatı sonrasında İşte Benim Stilim'deki çoğu isim taziye paylaşımları yaparken Öykü Serter, Nihal'i programda da anmayı ihmal etmedi.

27 Haziran günü yayınlanan bölümde programın kapanışını Nihal Candan'ın programdaki anılarıyla yapan Öykü Serter, ayrıca Nihal hakkında söylediği sözlerle stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Serter, Nihal Candan hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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