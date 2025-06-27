İşte Benim Stilim'de Nihal Candan'ı Anan Öykü Serter'in Duygulandıran Sözleri
20 Haziran günü yeme bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Nihal Candan'ın vefatı herkesi derinden üzdü. Vefatının ardından bir dönem yarıştığı İşte Benim Stilim'deki isimlerden taziye paylaşımları gelirken bu defa Öykü Serter, Nihal hakkında yaptığı konuşmayla herkesi duygulandırdı.
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Bir süredir anoreksiya nevroza hastalığıyla mücadele eden Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde yaşam savaşını kaybetti.
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Nihal'in vefatı sonrasında İşte Benim Stilim'deki çoğu isim taziye paylaşımları yaparken Öykü Serter, Nihal'i programda da anmayı ihmal etmedi.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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