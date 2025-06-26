Merve Boluğur, Dizi Setlerine Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!
Son olarak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinde izlediğimiz Merve Boluğur, 8 yıldır ekrandan uzak yaşıyor. Sosyal medyada son derece aktif olan Boluğur'un yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Ömer Can'a konuşan Merve Boluğur, dizi setlerine ne zaman geri döneceğini açıkladı.
KAYNAK: Ömer Can ve 2. Sayfa
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2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur, uzun süredir dizi setlerinden uzak.
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Ömer Can'ın sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, dizi setlerine ne zaman geri döneceği konusunda da konuştu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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