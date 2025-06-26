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Merve Boluğur, Dizi Setlerine Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!

Merve Boluğur, Dizi Setlerine Geri Dönüp Dönmeyeceğini Açıkladı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2025 - 12:30

Son olarak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinde izlediğimiz Merve Boluğur, 8 yıldır ekrandan uzak yaşıyor. Sosyal medyada son derece aktif olan Boluğur'un yeni projesi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Ömer Can'a konuşan Merve Boluğur, dizi setlerine ne zaman geri döneceğini açıkladı.

KAYNAK: Ömer Can ve 2. Sayfa

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2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur, uzun süredir dizi setlerinden uzak.

2006 yılında yayınlanan Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren Merve Boluğur, uzun süredir dizi setlerinden uzak.

Acemi Cadı'nın ardından Kuzey Güney, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi önemli projelerde yer alan Merve Boluğur, kariyerinin en parlak noktasında bir anda oyunculuğa ara vermişti.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan İçimdeki Fırtına dizisinde Ezgi Kara Bademli karakteriyle karşımıza çıkan Boluğur, tam 8 yıldır herhangi bir projeyle ekrana gelmezken kendisinden sonunda bir açıklama geldi.

Ömer Can'ın sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, dizi setlerine ne zaman geri döneceği konusunda da konuştu.

Ömer Can'ın sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, dizi setlerine ne zaman geri döneceği konusunda da konuştu.

Merve Boluğur, 'Şu an sosyal medya üzerinden iş birlikleri yapıyorum. Hani günümüzün moda tabiriyle influencerlık diye bir şey çıktı. Daha çok oraya kaydırmayabilirim. Mutlu oluyorum, şu an iyi hissediyorum. Farkındayım, çok fazla yorum alıyorum bu konuda.' diyerek bir sürede dizi projelerinde yer almayacağını açıkladı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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