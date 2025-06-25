Bahar Dizisinden Ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı
Bahar dizisinde tam 2 sezondur Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, aldığı ayrılık kararıyla 3. sezonda yer almayacak. Bahar dizisine veda eden Mehmet Yılmaz Ak, Instagram hesabından duyguladıran bir paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bahar dizisinde Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, diziye veda eden isimler arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı o video:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın