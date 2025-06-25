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Bahar Dizisinden Ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Bahar Dizisinden Ayrılan Mehmet Yılmaz Ak'tan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.06.2025 - 00:23

Bahar dizisinde tam 2 sezondur Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, aldığı ayrılık kararıyla 3. sezonda yer almayacak. Bahar dizisine veda eden Mehmet Yılmaz Ak, Instagram hesabından duyguladıran bir paylaşımda bulundu.

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Bahar dizisinde Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, diziye veda eden isimler arasında yer aldı.

Bahar dizisinde Timur Yavuzoğlu karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, diziye veda eden isimler arasında yer aldı.

3. sezon onayı alan Bahar'ın kadrosundan 4 isim ayrılırken bunlardan biri de başrollerden Mehmet Yılmaz Ak olmuştu.

Dizinin sezon finali bölümünde Timur karakterinin uçak kazasında öldüğü izlenimi verilse de Timur'un Bahar dizisinden nasıl çıkacağı henüz netleşmedi. Timur'un akıbetinin yeni sezonda belli olması beklenirken Mehmet Yılmaz Ak'tan duygulandıran veda paylaşımı geldi.

Mehmet Yılmaz Ak, Instagram hesabından paylaştığı videoya 'Emeği geçen herkese ve tüm izleyicilerimize teşekkür ederim. Muhteşem bir deneyimdi…😇🙏🏻💙 Güle güle Prof.Dr Timur Yavuzoğlu, Tümor, Timır, Tımar, Taymır hocam'  yazarak diziye veda etti.

İşte Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı o video:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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