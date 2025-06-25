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Survivor'da Şampiyon Olduktan Sonra Doktora Giden Adem, Sakatlıklarını Açıkladı!

Survivor'da Şampiyon Olduktan Sonra Doktora Giden Adem, Sakatlıklarını Açıkladı!

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.06.2025 - 19:00

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıççı, normal yaşamına döner dönmez soluğu doktorda aldı. Survivor boyunca sık sık sakatlık geçiren Adem, 'Hasar büyük' diyerek sakatlıklarını birer birer açıkladı.

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Adem Kılıççı, Survivor 2025'in şampiyonu oldu!

Adem Kılıççı, Survivor 2025'in şampiyonu oldu!

Gelmiş geçmiş en çetrefilli sezonların başında gelen Survivor 2025'te rakibi Batuhan Karacakaya'yı yenerek şampiyon olan Adem uzun süredir gündemden düşmüyor. 

Survivor boyunca özellikle belinden şikayetçi olan Adem, bazı zamanlar doktor önerisiyle oyunlara çıkamamıştı. Üstelik aynı durumu final oyunlarında da yaşamış ve doktor kontrolüyle Batuhan'la yarışıp galip gelmişti.

Survivor biter bitmez soluğu doktorda alan Adem Kılıççı, yaptığı Instagram paylaşımıyla Survivor'ın ardından sakatlıklarını tek tek açıkladı. Diz kıkırdağında kopma ve kırılma, omuz başı, köprücük kemiği birleşim noktasında kırık ve belinde sorun olduğunu belirten Adem, espriyle 'Hasar büyük' ifadesini kullandı.

İşte Adem'in sakatlıklarını açıkladığı o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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