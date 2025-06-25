Survivor'da Bu Sezon En Çok Tepki Alan 5 Olay

Survivor 2025 sezonu her zamanki gibi büyük bir heyecanla başladı ancak bu kez tansiyon sadece parkurlarda değil, ekran başında da yüksekti. Yarışmacıların kararları, yapım ekibinin hamleleri ve yaşanan bazı olaylar izleyicilerden yoğun tepki aldı. Sosyal medyada gündem olan ve 'Bu kadar da olmaz!' dedirten en çok tartışılan olayları derledik.

İşte Survivor'da bu sezon en çok konuşulan 5 olay...