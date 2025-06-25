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Survivor'da Bu Sezon En Çok Tepki Alan 5 Olay

Survivor'da Bu Sezon En Çok Tepki Alan 5 Olay

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.06.2025 - 18:01

Survivor 2025 sezonu her zamanki gibi büyük bir heyecanla başladı ancak bu kez tansiyon sadece parkurlarda değil, ekran başında da yüksekti. Yarışmacıların kararları, yapım ekibinin hamleleri ve yaşanan bazı olaylar izleyicilerden yoğun tepki aldı. Sosyal medyada gündem olan ve 'Bu kadar da olmaz!' dedirten en çok tartışılan olayları derledik. 

İşte Survivor'da bu sezon en çok konuşulan 5 olay...

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1. Almeda'nın diskalifiye olması.

1. Almeda'nın diskalifiye olması.

Survivor All Star 2025’in en çok konuşulan olayı kuşkusuz Almeda'nın diskalifiyesi oldu. Sadece bir uyarı alması beklenirken aniden yarışmadan çıkarılması, izleyicileri resmen şoke etti.

Mavi takımdaki arkadaşı Batuhan'la beraber yakınlardaki bir evde yiyecek ve çeşitli kozmetik ürün hırsızlığı yapan Almeda, kendilerini yakalayan Survivor set çalışanına saldırmış ve fiziksel şiddete başvurmuştu. Almeda'nın söz konusu hamlesi Acun Ilıcalı'nın sabrını epey zorlamıştı. Final için en iddialı isimlerden olan Almeda, yaptığı son hatayla beraber diskalifiye olmuştu.

2. Poyraz'ın Volkan'ın kumpasıyla elenmesi.

2. Poyraz'ın Volkan'ın kumpasıyla elenmesi.

Survivor 2025'te Poyraz'ın başına gelenler sosyal medyada haftalar boyunca gündemden düşmedi. Olayın baş aktörleri ise Volkan ve Poyraz!

Poyraz'la eleme düellosuna çıkan Volkan'ın çocukları için elenmek istediğini ve oyun öncesinde Poyraz'a bilerek yenileceğini söylemesi Poyraz'ın oyuna %100 gücünü vermemesini sağlamıştı. Fakat işler Volkan'ın söylediği gibi gitmedi. 

Poyraz'la anlaşma yapmasına rağmen tüm gücüyle yarışan Volkan, Poyraz'ı yenerek elenmekten kurtulmuş bir de Poyraz'ın yarışmaya veda etmesine sebep olmuştu. 

Poyraz'ın bu olayı 'kumpas' olarak değerlendirmesi Survivor seyircisi tarafından epey haklı bulundu.

3. Mavi takımın bitmek bilmeyen hırsızlıkları.

3. Mavi takımın bitmek bilmeyen hırsızlıkları.

Mavi takım, Survivor 2025'in en şaşırtan olaylarına imza atan takım oldu. Hatta bunu gelmiş geçmiş tüm Survivor sezonları olarak genişletebiliriz.

Yarışmacıların sezon boyunca civardaki evlerden yiyecek çalması, telefonla gizlice aileleriyle görüşmeleri derken mavi takımın vukuatları bitmek bilmedi.

Hırsızlık esnasında set çalışanına yakalanıp diskalifiye olan Almeda'nın ardından bile bu hamlelere devam eden mavi takım için Acun Ilıcalı, 'İnanılmaz bir grupsunuz, Survivor Survivor olalı böyle bir grup görmedi' demişti.

4. Adem'in Sedat'a saldırması.

4. Adem'in Sedat'a saldırması.

Survivor'da bu sezon kaos sizin de bildiğiniz gibi bitmedi. Bu kaotik olaylardan biri de kırmızı takımda yaşandı. Survivor 2025 şampiyonu Adem'in konseyde Sedat'a saldırdığı anlar hepimizi şoke etmişti. Hatta Adem'in diskalifiye olması bekleniyordu.

'Ne gülüyorsun?' diyerek Sedat'ın üzerine yürüyen Adem'in temas ettiği anlar blurlu görüntülerde bile belli olmuştu. Sonrasında ise olay tatlıya bağlandı.

5. Almeda'nın Adilhan'a şiddet uygulaması.

5. Almeda'nın Adilhan'a şiddet uygulaması.

Almeda'nın Survivor'a henüz dahil olduğu dönemlerde yaşanan bu olayda genç yarışmacı Adilhan, Almeda'nın fiziksel şiddetine maruz kalmıştı.

Adada tartışan ikiliden Almeda, Adilhan'a 'Sana ne oluyor?' diyerek  üzerine yürümüş ve eliyle boğazını kavrayıp ittirmişti.

Söz konusu arbede sırasında kamera kararırken Almeda bu olay sonrasında ihtar almış ve takımı değiştirilmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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