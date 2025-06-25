Survivor'da Bu Sezon En Çok Tepki Alan 5 Olay
Survivor 2025 sezonu her zamanki gibi büyük bir heyecanla başladı ancak bu kez tansiyon sadece parkurlarda değil, ekran başında da yüksekti. Yarışmacıların kararları, yapım ekibinin hamleleri ve yaşanan bazı olaylar izleyicilerden yoğun tepki aldı. Sosyal medyada gündem olan ve 'Bu kadar da olmaz!' dedirten en çok tartışılan olayları derledik.
İşte Survivor'da bu sezon en çok konuşulan 5 olay...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Almeda'nın diskalifiye olması.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Poyraz'ın Volkan'ın kumpasıyla elenmesi.
3. Mavi takımın bitmek bilmeyen hırsızlıkları.
4. Adem'in Sedat'a saldırması.
5. Almeda'nın Adilhan'a şiddet uygulaması.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın