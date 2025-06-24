Aşk-ı Memnu'nun Unutulmaz Karakteri Bihter Ziyagil, Vefatının 15. Yılında Anıldı
Türk televizyonlarına damga vuran ikonik dizi Aşk-ı Memnu, tam 15 yıl önce bugün final yaptı. Aşk-ı Memnu, hala etkisinden çıkamadığımız bir başyapıt olmaya devam ediyor. Tabii bundaki en büyük etken Beren Saat'in canlandırdığı Bihter Ziyagil karakteri! Saat'in canlandırdığı Bihter, 15 yıl önce bugün, dizinin final bölümünde kalbine sıkarak yaşamına son verdi. Sosyal medyanın hayatımızda aktif olmasının ardından Bihter Ziyagil'in ölüm yıl dönümleri her yıl gündem olmaya başladı. Dizinin seyircisi, Bihter'in ölümünün 15. yılını da es geçmedi.
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Bugün, ikonik dizi Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz karakteri Bihter Ziyagil'in 15. ölüm yıl dönümü!
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İşte Bihter Ziyagil'in 15. ölüm yıl dönümüne gelen yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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