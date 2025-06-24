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Dakika 1 Gol 1: MasterChef Ön Elemesinde Yarışmacının Yemeğinden İp Çıktı!

Dakika 1 Gol 1: MasterChef Ön Elemesinde Yarışmacının Yemeğinden İp Çıktı!

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.06.2025 - 10:17

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye şu an ön elemelerle devam ediyor. Ana kadronun kurulması için haftalarca sürecek ön elemede şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmacı adayının yemeğinden çıkan ip sonrası jüri büyük tepki gösterdi. Yarışmacı, ipi bilinçli bıraktığını belirtse de jüri üyeleri yemeğin tadına bakmadı.

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MasterChef Türkiye, ön elemelerle başladı.

MasterChef Türkiye, ön elemelerle başladı.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada haftalar süren ön elemelerde ana kadroya girmek için kıyasıya bir mücadele sürüyor.

Ana kadro için yarışan yarışmacılar arasında pek çoğu şimdiden yarışma için iddialı isimler olurken bazıları talihsiz kazalarla ön elemeden ileriye gidemedi.

MasterChef'in son bölümünde de talihsiz bir an yaşandı.

MasterChef'in son bölümünde de talihsiz bir an yaşandı.

Yarışmacının yemeğinden ip çıktığını gören Mehmet Şef, 'Geçmiş olsun' diyerek bunun büyük bir hata olduğunu belirtti. Yarışmacı ise bunu pişirdiği somonu bütün tutması için bilinçli yaptığını, cımbızla alacağını söyledi.

Şefler, yarışmacının yemeğinin tadına bile bakmadan elediler.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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