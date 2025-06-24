Dakika 1 Gol 1: MasterChef Ön Elemesinde Yarışmacının Yemeğinden İp Çıktı!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye şu an ön elemelerle devam ediyor. Ana kadronun kurulması için haftalarca sürecek ön elemede şaşırtan bir olay yaşandı. Yarışmacı adayının yemeğinden çıkan ip sonrası jüri büyük tepki gösterdi. Yarışmacı, ipi bilinçli bıraktığını belirtse de jüri üyeleri yemeğin tadına bakmadı.
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MasterChef Türkiye, ön elemelerle başladı.
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MasterChef'in son bölümünde de talihsiz bir an yaşandı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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