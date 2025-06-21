onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Herkes Yanlış Biliyormuş! Survivor Şampiyonu Adem, Kazandığı Para Ödülünü Açıkladı!

Herkes Yanlış Biliyormuş! Survivor Şampiyonu Adem, Kazandığı Para Ödülünü Açıkladı!

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.06.2025 - 12:29

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı, Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk oldu. Adem, burada Survivor'ın büyük para ödülünü ilk kez açıkladı ve ödül miktarının 15 yıldır değişmediğini belirtti.

KAYNAK: Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım/ TYT Türk

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonların başında gelen Survivor 2025, geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Gelmiş geçmiş en olaylı sezonların başında gelen Survivor 2025, geçtiğimiz günlerde sona erdi.

Adem Kılıçcı'nın Batuhan Karacakaya'yı 3 turda da yenerek ikinci kez şampiyon olduğu Survivor'da en merak edilenlerden biri de büyük ödül oldu. Sosyal medyada Adem Kılıçcı'nın 1 milyon TL ödül kazandığı iddia edilse de Acun Medya'dan söz konusu iddialar hakkında açıklama gelmemişti. Adem Kılıçcı, Survivor'dan ne kadar para ödülü aldığını bizzat açıkladı.

Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan Adem Kılıçcı, Survivor 2025 para ödülünü itiraf etti.

Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan Adem Kılıçcı, Survivor 2025 para ödülünü itiraf etti.

Adem, 'Ödülü arttıramadık Cengiz abi. 15 yıldır hala 500 Bin TL, bu artık büyüsün. Dolar o zamanlar 1 liraydı.' diyerek Survivor'dan 500 bin TL para ödülü kazandığını açıkladı.

İşte Adem'in para ödülünü açıkladığı o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın