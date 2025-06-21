Herkes Yanlış Biliyormuş! Survivor Şampiyonu Adem, Kazandığı Para Ödülünü Açıkladı!
Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı, Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk oldu. Adem, burada Survivor'ın büyük para ödülünü ilk kez açıkladı ve ödül miktarının 15 yıldır değişmediğini belirtti.
KAYNAK: Cengiz Semercioğlu ile Bunu Konuşmak Lazım/ TYT Türk
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Gelmiş geçmiş en olaylı sezonların başında gelen Survivor 2025, geçtiğimiz günlerde sona erdi.
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Cengiz Semercioğlu'nun programına konuk olan Adem Kılıçcı, Survivor 2025 para ödülünü itiraf etti.
İşte Adem'in para ödülünü açıkladığı o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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