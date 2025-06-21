Nur Yerlitaş'ın Nihal Candan Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu
Nihal Candan, anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış ve 23 kiloya kadar düşmüştü. Tedavi gördüğü hastanede kalbi duran ve hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından sosyal medyada pek çok anısı gündem oluyor. Onlardan biri de İşte Benim Stilim'de jüri üyesi olan Nur Yerlitaş'ın hakkında söyledikleri oldu.
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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşam savaşını kaybetti.
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2020 yılında vefat eden Nur Yerlitaş, Nihal Candan'ı her fırsatta çok sevdiğini dile getiriyordu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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