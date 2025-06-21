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Nur Yerlitaş'ın Nihal Candan Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu

Nur Yerlitaş'ın Nihal Candan Hakkında Söyledikleri Yeniden Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
21.06.2025 - 11:18

Nihal Candan, anoreksiya nervoza hastalığına yakalanmış ve 23 kiloya kadar düşmüştü. Tedavi gördüğü hastanede kalbi duran ve hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından sosyal medyada pek çok anısı gündem oluyor. Onlardan biri de İşte Benim Stilim'de jüri üyesi olan Nur Yerlitaş'ın hakkında söyledikleri oldu.

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Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşam savaşını kaybetti.

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yaşam savaşını kaybetti.

Yeme bozukluğuyla mücadele eden Candan, 29 kiloya düştükten sonra hastaneye kaldırılmıştı. 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın dün gece saatlerinde kalbi durdu. Vefat eden Nihal Candan'ın ardından sosyal medyada pek çok videosu yeniden gündem olmaya başladı. Bunlardan biri de İşte Benim Stilim'de yarıştığı dönemde jüri üyesi olan Nur Yerlitaş'la olan diyalogları oldu.

2020 yılında vefat eden Nur Yerlitaş, Nihal Candan'ı her fırsatta çok sevdiğini dile getiriyordu.

2020 yılında vefat eden Nur Yerlitaş, Nihal Candan'ı her fırsatta çok sevdiğini dile getiriyordu.

Nihal Candan’ın 'Götürün beni gittiğiniz yere' sözü üzerine Yerlitaş'ın 'Ben gittiğim yere bir tek Nihal’ı götüreceğim' cevabı vermesi sosyal medyada yıllar sonra gündeme geldi.

Söz konusu videoda Yerlitaş, Candan'a 'Keşke benim kızım olsaydın. Burada birinci değil, hayatta birinci ederdim seni' ifadelerinde de bulunuyor.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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