Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından ‘Kusursuz Beden Algısı’nın Nasıl Dayatıldığını Anlatan Video Gündem Oldu

'Üniversitede arkadaşım zannettiğim bir erkek tarafından olmadığım ortamlarda ne kadar çirkin ve bakımsız olduğunun farkında değil mi ondan iğreniyorum bazen çok kilolu anoreksiya bile olsa daha iyi bu kadar iğrenç olacağına demişti.

O zaman kusarak halletmeye sesli söyleyemesem de hastalanmaya çalışmıştım ki kilo verebileyim bunun ne kadar korkunç olduğunun farkındayım ama o zaman o kadar değersiz hissettim ki ölümü bile göze alarak içimden öyle olmayı diledim.

Dünya’da iğrenilen bedenimle ne kadar az yer kaplasam o kadar iyiydi.Şuan daha sağlıklı olmak için çabalıyorum tedavi oluyorum fakat toplumun bir sözle insana ölümü göze aldıracak kadar çaresiz hissettirmesi korkunç.'