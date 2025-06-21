Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından ‘Kusursuz Beden Algısı’nın Nasıl Dayatıldığını Anlatan Video Gündem Oldu

Anoreksiya nervoza hastası Nihal Candan'ın 23 kiloya düşerek hayatını kaybetmesi medya ve toplumun dayattığı kusursuz beden algısının getirdiği son noktayı gösterdi. TikTok’ta ‘@rumfitt_’ isimli kullanıcı Diyetisyen Rumeysa Kılıçaslan’ın paylaştığı bir video çarpıcı gerçekliği bir kez daha gözler önüne serdi. Video sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme aldı.
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Söz konusu videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻
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"Bu kollarınla burada oturuyorsun. Büyük beden yarışmacı istemiyorum. 36 beden kızları getirin cillop gibi giyinsinler."
Videoya gelen yorumlarla kadınlar yaşadıklarını anlattı, tepkilerini dile getirdi 👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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