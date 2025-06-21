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Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından ‘Kusursuz Beden Algısı’nın Nasıl Dayatıldığını Anlatan Video Gündem Oldu

Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından ‘Kusursuz Beden Algısı’nın Nasıl Dayatıldığını Anlatan Video Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 10:20

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Anoreksiya nervoza hastası Nihal Candan'ın 23 kiloya düşerek hayatını kaybetmesi medya ve toplumun dayattığı kusursuz beden algısının getirdiği son noktayı gösterdi. TikTok’ta ‘@rumfitt_’  isimli kullanıcı Diyetisyen Rumeysa Kılıçaslan’ın paylaştığı bir video çarpıcı gerçekliği bir kez daha gözler önüne serdi. Video sosyal medya platformlarında milyonlarca izlenme aldı.

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Söz konusu videoyu buradan izleyebilirsiniz👇🏻

"Bu kollarınla burada oturuyorsun. Büyük beden yarışmacı istemiyorum. 36 beden kızları getirin cillop gibi giyinsinler."

"Bu kollarınla burada oturuyorsun. Büyük beden yarışmacı istemiyorum. 36 beden kızları getirin cillop gibi giyinsinler."

Gündem olan videoda medyanın beden baskısına yer verildi. “Neden genç kızlarda yeme bozukluğu ve beden algı bozukluğu çok yaygın?” sözleriyle başlayan videoda Nur Yerlitaş’ın bir yarışmacıya “Şu göbeği açmaya ne hakkınız var? Ben hayatımda her zaman kusurlu yerlerimi kapattım” sözleri yer alırken modacı Gülşah Saraçoğlu’nun ise büyük beden bir yarışmacıya sert sözlerine yer verildi. 

Videoda Saraçoğlu’nun “Bu kollarınla burada oturuyorsun” sözleriyle hedef gösterdiği yarışmacı duruma “Bu nasıl hitap? Bu beni kırabilir” diyerek tepki gösterdi. Saraçoğlu’nun daha sonra yine aynı yarışmada program ekibine “Ben büyük beden istemiyorum. Alın 36 beden kızları cillop gibi giyinsin çıksınlar” ifadeleri videoda yer aldı.

Videoya gelen yorumlarla kadınlar yaşadıklarını anlattı, tepkilerini dile getirdi 👇🏻

Videoya gelen yorumlarla kadınlar yaşadıklarını anlattı, tepkilerini dile getirdi 👇🏻
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'Ben çocukluğumdan beri kiloluydum ve en sonunda obez oldum. İnsanlar beni aşağıladıkça, alay ettikçe daha çok yedim. Eleştirildikçe yemeğe sarıldım bunu durduramadım. Hiç tanımadığım, iletişimim dahi olmayan insanların alay konusu oldum. 23 yaşındayım, hala obezim. Kendim için adım atmak istiyorum. Hala yaşıyorsanız, hala buradaysanız hiçbir şey için geç değil en azından buna inanmak istiyorum. Lütfen kendinizden vazgeçmeyin, ben de dediğimi yapıp vazgeçmemeye çalışacağım. Söyleyecek çok şey ama anlayacak çok az insan var.'

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'Üniversitede arkadaşım zannettiğim bir erkek tarafından olmadığım ortamlarda ne kadar çirkin ve bakımsız olduğunun farkında değil mi ondan iğreniyorum bazen çok kilolu anoreksiya bile olsa daha iyi bu kadar iğrenç olacağına demişti.

O zaman kusarak halletmeye sesli söyleyemesem de hastalanmaya çalışmıştım ki kilo verebileyim bunun ne kadar korkunç olduğunun farkındayım ama o zaman o kadar değersiz hissettim ki ölümü bile göze alarak içimden öyle olmayı diledim.

Dünya’da iğrenilen bedenimle ne kadar az yer kaplasam o kadar iyiydi.Şuan daha sağlıklı olmak için çabalıyorum tedavi oluyorum fakat toplumun bir sözle insana ölümü göze aldıracak kadar çaresiz hissettirmesi korkunç.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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