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Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek'i Hastanede Her Gün Beklediği Ortaya Çıktı

Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek'i Hastanede Her Gün Beklediği Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 09:45

Bir stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, hayatını kaybetti. Bir süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden Candan, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz senelerde evlenen ve cezaevi süreci boyunca eşi Faruk Çiçek’in destek olmadığı belirtilen Nihal Candan’ın boşanma süreci de devam ediyordu. Ancak Instagram’da ‘@badessnews’ isimli kullanıcı Nihal Candan’ın eşi Faruk Çiçek’i hastaneye gelmesi için her gün beklediğini takipçileriyle paylaştı. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun ise Faruk Çiçek’in hastaneye gelmesi için defalarca iletişim kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.

Nihal Candan, bir dönem yayınlanan stil yarışmasıyla hayatımıza girdi. Yarışmadaki neşeli haliyle kısa sürede seyircinin sevgisini kazanan Candan, yarışmanın ardından sosyal medya ünlüsü haline geldi. 2016'da Survivor yarışmasına katılan Candan, kısa sürede popülerliğini artırdı. Ancak Kasım 2023'te 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' iddialarıyla kardeşi Bahar Candan ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargı süreci devam ederken cezaevinde 'anoreksiya nervoza' teşhisi konulan Nihal Candan, 26 Nisan 2024'te tahliye edildi. Hızla kilo kaybeden Nihal Candan, 10 Haziran'da 29 kiloya düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve organ yetmezliği teşhisi konuldu. 19 Haziran'da kalbi duran ve kalp masajıyla hayata döndürülen Candan'ın kalbi, 20 Haziran Cuma akşamı ikinci kez durdu. Nihal Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek kim?

Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek kim?

Nihal Candan’ın Temmuz 2023’te iş insanı Faruk Çiçek ile evlendiği ortaya çıktı. Candan cezaevine girdiği süre boyunca Faruk Çiçek’in destek vermediği, ziyaret etmediği ortaya çıkarken yurt dışına tatile gittiği ve başka kadınlarla görüntüleri de magazin hesapları tarafından paylaşıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra boşanma sürecine giren Nihal Candan, çıktığı yayınlarda boşanma stresinin kendisini ciddi şekilde etkilediğini belirtmişti. Faruk Çiçek ile boşanma davası devam ederken bir sonraki duruşma 21 Ekim tarihine ertelenmişti. 

Faruk Çiçek Kimdir?

Seyid Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Daim Tabacco'nun sahibi Faruk Çiçek 1 Şubat 1986'da Şırnak'ta doğdu. Mersin Koleji’ni bitiren Faruk Çiçek, Toros Üniversitesi’nden mezun oldu. Çiçek’in sahibi olduğu şirket Avrupa, Orta Doğu ve Asya ülkelerine ihracat yapıyor. 

Faruk Çiçek ve Nihal Candan 28 Temmuz 2023’te evlendi. Boşanma davası devam ederken ikinci duruşma 30 Mayıs 2025 tarihinde görüldü. Mahkeme Faruk Çiçek’in Nihal Candan’a aylık 70 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar vererek sonraki duruşmayı 21 Ekim 2025’e erteledi.

Nihal Candan, eşi Faruk Çiçek'i hastanede her gün beklemiş.

Nihal Candan, eşi Faruk Çiçek'i hastanede her gün beklemiş.

Instagram'da '@badessnews' kullanıcı isimli Bahar Deniz Yeşilgül, Nihal Candan ve Faruk Çiçek ile ilgili bir paylaşım yaptı. Nihal Candan'ın Faruk Çiçek'in hastaneye gelmesi için her gün beklediğini yazdı. Sıla Doğu'nun Faruk Çiçek'e defalarca ulaşmaya çalıştığını belirten 'badessnews', şu ifadeleri kullandı:

'Bildiğim kadarıyla Nihal, hem hapise girmeyi hem de eşinin onu bırakmasını kaldıramadı. Hastanede her gün beklemiş. Sıla, kaç kere çocuğa ulaşmaya çalıştı, şu anki sevgilisine haber gönderdi; bir kere gitsin Nihal’in yanına diye ama nafile… Hiç kimse bizlerin sağlığından, hayatından önemli değil. Bir tane can verdi Allah bize, çok çok değerini bilmek gerekiyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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