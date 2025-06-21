Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek'i Hastanede Her Gün Beklediği Ortaya Çıktı
Bir stil yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, hayatını kaybetti. Bir süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden Candan, 30 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geçtiğimiz senelerde evlenen ve cezaevi süreci boyunca eşi Faruk Çiçek’in destek olmadığı belirtilen Nihal Candan’ın boşanma süreci de devam ediyordu. Ancak Instagram’da ‘@badessnews’ isimli kullanıcı Nihal Candan’ın eşi Faruk Çiçek’i hastaneye gelmesi için her gün beklediğini takipçileriyle paylaştı. Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu’nun ise Faruk Çiçek’in hastaneye gelmesi için defalarca iletişim kurmaya çalıştığı ortaya çıktı.
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Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti.
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Nihal Candan'ın eşi Faruk Çiçek kim?
Nihal Candan, eşi Faruk Çiçek'i hastanede her gün beklemiş.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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