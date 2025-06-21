Nihal Candan'ın Eşi Faruk Çiçek'i Hastanede Her Gün Beklediği Ortaya Çıktı

Nihal Candan’ın Temmuz 2023’te iş insanı Faruk Çiçek ile evlendiği ortaya çıktı. Candan cezaevine girdiği süre boyunca Faruk Çiçek’in destek vermediği, ziyaret etmediği ortaya çıkarken yurt dışına tatile gittiği ve başka kadınlarla görüntüleri de magazin hesapları tarafından paylaşıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra boşanma sürecine giren Nihal Candan, çıktığı yayınlarda boşanma stresinin kendisini ciddi şekilde etkilediğini belirtmişti. Faruk Çiçek ile boşanma davası devam ederken bir sonraki duruşma 21 Ekim tarihine ertelenmişti.

Faruk Çiçek Kimdir?

Seyid Lojistik'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Daim Tabacco'nun sahibi Faruk Çiçek 1 Şubat 1986'da Şırnak'ta doğdu. Mersin Koleji’ni bitiren Faruk Çiçek, Toros Üniversitesi’nden mezun oldu. Çiçek’in sahibi olduğu şirket Avrupa, Orta Doğu ve Asya ülkelerine ihracat yapıyor.

Faruk Çiçek ve Nihal Candan 28 Temmuz 2023’te evlendi. Boşanma davası devam ederken ikinci duruşma 30 Mayıs 2025 tarihinde görüldü. Mahkeme Faruk Çiçek’in Nihal Candan’a aylık 70 bin TL tedbir nafakası ödemesine karar vererek sonraki duruşmayı 21 Ekim 2025’e erteledi.