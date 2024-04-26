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Nihal Candan Kimdir? Nihal Candan Tahliye mi Edildi, Hastalığı Ne?

Nihal Candan Kimdir? Nihal Candan Tahliye mi Edildi, Hastalığı Ne?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.04.2024 - 15:19

'Bu Tarz Benim' isimli moda yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran ve daha sonra 'Survivor' programında yer alarak popülerliğini pekiştiren Nihal Candan, kısa sürede ünlü bir isim haline geldi. Ancak, bu hızlı yükselişin ardından Nihal Candan hakkında 'kara para aklama' iddiaları ortaya atıldı ve bu durum, gündemi sarsıcı bir etki yarattı. Peki, Nihal Candan kimdir? Nihal Candan'ın mesleği nedir ve kaç yaşındadır? Nihal Candan tahliye mi edildi?

İşte, detaylar...

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Nihal Candan Kimdir?

Nihal Candan Kimdir?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995'te Mersin'de dünyaya geldi. Hukuk eğitimi almak için İstanbul'da Beykent Üniversitesi'ne giden Candan, akademik hayatının yanı sıra televizyon dünyasına da adım attı. 

TV8 kanalında yayınlanan popüler moda ve stil yarışması 'Bu Tarz Benim' ile tanınmaya başladı. Bu yarışma, Candan'ın yeteneğini ve karizmasını Türkiye genelinde gösterme fırsatı oldu.

Nihal Candan, Bu Tarz Benim adlı aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan ile bir kız kardeştir.

Nihal Candan Hangi Yarışmalara Katıldı?

Nihal Candan Hangi Yarışmalara Katıldı?

Nihal Candan, popüler moda yarışması 'Bu Tarz Benim'e 16 Ekim 2014 tarihinde konuk olarak katıldı ve jüri tarafından verilen 3 yıldız ile yarışmaya katılma hakkını kazandı. Bu hakkı kullanarak ikinci sezonun yarışmacıları arasında yer aldı. Bu dönemde yarışmanın jürisinde Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu gibi moda dünyasının tanınmış isimleri bulunuyordu. 

Candan, moda yarışmasının ardından 7 Şubat 2016'da başlayan ve büyük ilgi gören 'Survivor 2016' yarışmasında da gönüllüler takımında yarışmacı olarak yer aldı. Bu deneyimler, Candan'ın televizyon dünyasında tanınan bir isim olmasını sağladı.

Nihal Candan Neden Gözaltına Alınmıştı?

Nihal Candan Neden Gözaltına Alınmıştı?

Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden Nihal Candan ve Bahar Candan, gözaltına alındı. İstanbul'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Candan kardeşler, kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Bu olay, sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Zira Nihal Candan ve Bahar Candan, sosyal medya üzerindeki etkinlikleri ve çarpıcı yaşam tarzlarıyla biliniyordu. Her ikisi de geniş bir takipçi kitlesine sahip ve sıklıkla lüks yaşamlarını ve sosyal etkinliklerini paylaşıyorlardı.

Nihal Candan Neden Tahliye Edildi?

Nihal Candan Neden Tahliye Edildi?

Beş buçuk ay önce tutuklanan Nihal Candan'ın avukatı dün yaptığı açıklama ile Candan'ın cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştüğünü duyurdu. 

Açıklamasının ardından cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporu nedeniyle Nihal Candan'ın cezaevinden tahliyesine karar verildi.

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