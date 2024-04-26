Nihal Candan Kimdir? Nihal Candan Tahliye mi Edildi, Hastalığı Ne?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995'te Mersin'de dünyaya geldi. Hukuk eğitimi almak için İstanbul'da Beykent Üniversitesi'ne giden Candan, akademik hayatının yanı sıra televizyon dünyasına da adım attı.

TV8 kanalında yayınlanan popüler moda ve stil yarışması 'Bu Tarz Benim' ile tanınmaya başladı. Bu yarışma, Candan'ın yeteneğini ve karizmasını Türkiye genelinde gösterme fırsatı oldu.

Nihal Candan, Bu Tarz Benim adlı aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan ile bir kız kardeştir.