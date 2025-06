Umut Candan Kimdir? Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan'ın Annesi Kimdir?

Umut Candan, Haziran ayının başında kızının sağlık durumunu ve yaşadığı zorlukları anlatırken, 'Neden tedaviyi reddediyor?' sorusuna, 'Beyin yok, gitmiş. Yemek yemeye yemeye beyinde akıl kalmamış. 29 kilolara düştü.' şeklinde yanıt verdi. Kızının çoklu organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Candan, doktorların 'Her an her şey olabilir' dediğini aktardı. Candan, 'Ben para istemiyorum, benim tek isteğim biri çocuğuma yemek yedirsin. İki zeytin bir ekmekle benim çocuğum sağlığına kavuşacak' diyerek yardım çağrısında bulundu.

Nihal'in boşanma sürecinde olduğu eşi, kızını ziyaret etmedi ve telefonlarına çıkmadı. Bu durum karşısında Umut Candan, damadına hitaben, 'O bir gelse, biz ondan para istemiyoruz. Bir gelip elini tutsa, sarılsa, öpse dünyalar kızımın olacak. Gelsin bir ziyaret etsin, çamur olsa insan bir ziyaret eder. Ne kaybedecek? Maddi bir beklentimiz yok.' ifadelerini kullandı.

Anne Umut Candan'ın Nihal Candan Cezaevindeyken Yaptığı Açıklama da Akla Geldi:

Umut Candan, Nihal Candan'a cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulduğunda da sürece dair açıklama yapmış, kızının cezaevindeyken 'Cennete gitmek istiyorum' diyerek ağladığını, çok bitkin ve kötü olduğunu, söylemişti.