Umut Candan Kimdir? Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan'ın Annesi Kimdir?

Candan Kardeşler kadar renkli bir Instagram hesabı olan Umut Candan, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son dönemlerde ise kızı Nihal Candan'ın sağlık durumu nedeniyle ön plana çıkıyor.

Umut Candan, sosyal medya fenomeni Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi. En büyük kızı 1995 yılında dünyaya gelen Nihal Candan olan Umut Candan'ın 3 kızı bulunuyor. En küçük kızı ise Zeynep Su.

Umut Candan'ın kızlarının babası ve eski eşi ise Hakan Candan'dır.

Umut Candan Kaç Yaşında?

Sosyal medyada sıkça adından söz ettirse de Umut Candan'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. En büyük kızı 30 yaşında olan Candan'ın 50'li yaşların sonlarında olduğu tahmin ediliyor.

Umut Candan Aslen Nerelidir?

Umut Candan'ın kızlarını Mersin'de dünyaya getirdiği bilinse de kendisinin aslen nereli olduğu da bilinmiyor.