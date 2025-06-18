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Umut Candan Kimdir? Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan'ın Annesi Kimdir?

Umut Candan Kimdir? Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan'ın Annesi Kimdir?

Nihal Candan Bahar Candan
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 15:25

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi, Umut Candan, ilginç açıklamaları ve hareketleri ile dikkatleri üzerinde topluyor. İşte Benim Stilim yarışma programı ile ünlenen Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, bu kez kızının hastalığına ilişkin açıklamalarıyla yakından takip edilen isimler arasında. Peki, Umut Candan kimdir? Kaç yaşında ve nereli? 

İşte, detaylar...

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Umut Candan Kimdir?

Umut Candan Kimdir?

Candan Kardeşler kadar renkli bir Instagram hesabı olan Umut Candan, yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son dönemlerde ise kızı Nihal Candan'ın sağlık durumu nedeniyle ön plana çıkıyor. 

Umut Candan, sosyal medya fenomeni Nihal Candan ve Bahar Candan'ın annesi. En büyük kızı 1995 yılında dünyaya gelen Nihal Candan olan Umut Candan'ın 3 kızı bulunuyor. En küçük kızı ise Zeynep Su. 

Umut Candan'ın kızlarının babası ve eski eşi ise Hakan Candan'dır. 

Umut Candan Kaç Yaşında? 

Sosyal medyada sıkça adından söz ettirse de Umut Candan'ın doğum tarihi ve yaşı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. En büyük kızı 30 yaşında olan Candan'ın 50'li yaşların sonlarında olduğu tahmin ediliyor. 

Umut Candan Aslen Nerelidir?

Umut Candan'ın kızlarını Mersin'de dünyaya getirdiği bilinse de kendisinin aslen nereli olduğu da bilinmiyor.

Umut Candan'ın Mesleği Ne?

Umut Candan'ın Mesleği Ne?

Umut Candan'ın tıpkı eski eşi Hakan Candan gibi akademisyen olduğu iddia edilse de eğitim ve iş hayatına dair kesin bilgi de mevcut değildir. Candan da kızlarının ardından 2014 yılında İşte Benim Stilim adlı programa konuk olmuştu.

25 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan, Kızı İçin Destek İstedi!

25 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan, Kızı İçin Destek İstedi!

Umut Candan, Haziran ayının başında kızının sağlık durumunu ve yaşadığı zorlukları anlatırken, 'Neden tedaviyi reddediyor?' sorusuna, 'Beyin yok, gitmiş. Yemek yemeye yemeye beyinde akıl kalmamış. 29 kilolara düştü.' şeklinde yanıt verdi. Kızının çoklu organ yetmezliği riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Candan, doktorların 'Her an her şey olabilir' dediğini aktardı. Candan, 'Ben para istemiyorum, benim tek isteğim biri çocuğuma yemek yedirsin. İki zeytin bir ekmekle benim çocuğum sağlığına kavuşacak' diyerek yardım çağrısında bulundu.

Nihal'in boşanma sürecinde olduğu eşi, kızını ziyaret etmedi ve telefonlarına çıkmadı. Bu durum karşısında Umut Candan, damadına hitaben, 'O bir gelse, biz ondan para istemiyoruz. Bir gelip elini tutsa, sarılsa, öpse dünyalar kızımın olacak. Gelsin bir ziyaret etsin, çamur olsa insan bir ziyaret eder. Ne kaybedecek? Maddi bir beklentimiz yok.' ifadelerini kullandı.

Anne Umut Candan'ın Nihal Candan Cezaevindeyken Yaptığı Açıklama da Akla Geldi: 

Umut Candan, Nihal Candan'a cezaevindeyken anoreksiya nervoza teşhisi konulduğunda da sürece dair açıklama yapmış, kızının cezaevindeyken 'Cennete gitmek istiyorum' diyerek ağladığını, çok bitkin ve kötü olduğunu, söylemişti.

Umut Candan Hakkında Bilineneler

Umut Candan Hakkında Bilineneler

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine toplayan Umut Candan'ın tarzı kızlarının tarzına çok benziyor.

Geçtiğimiz dönemlerde mimar sevgilisi tarafından terk edildiği öğrenilen Umut Candan, Instagram hesabında sıklıkla Koreli genç K-Pop şarkıcısının fotograflarını paylaşıyor. 

  • Umut Candan'ın yaptığı paylaşımlarda; Koreli genç erkekleri çok beğendiğini de söylediği olmuş.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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