Umut Candan Kimdir? Hastaneye Kaldırılan Nihal Candan'ın Annesi Kimdir?
Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan'ın annesi, Umut Candan, ilginç açıklamaları ve hareketleri ile dikkatleri üzerinde topluyor. İşte Benim Stilim yarışma programı ile ünlenen Candan kardeşlerin annesi Umut Candan, bu kez kızının hastalığına ilişkin açıklamalarıyla yakından takip edilen isimler arasında. Peki, Umut Candan kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Umut Candan Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Umut Candan'ın Mesleği Ne?
25 Kiloya Düşen Nihal Candan'ın Annesi Umut Candan, Kızı İçin Destek İstedi!
Umut Candan Hakkında Bilineneler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın