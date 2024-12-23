onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İstanbul Havalimanı’nda Kafes İçinde Bulunup Kalbimizi Eriten Yavru Goril Sosyal Medyanın Gündemi Oldu

İstanbul Havalimanı’nda Kafes İçinde Bulunup Kalbimizi Eriten Yavru Goril Sosyal Medyanın Gündemi Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.12.2024 - 11:04

İstanbul Havalimanı’nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından yavru bir goril kafes içerisinde ele geçirildi. Gorilin kaçak şekilde Nijerya’dan Bangkok’a gönderildiği belirlendi. Gorilin kafeste yakalandığı anların görüntüsü Bakanlık tarafından paylaşıldı. Yavru gorilin o halleri, masum bakışları hepimizin kalbini eritti. Doğal yaşamından koparılıp adeta zulme tabi tutulan gorilin o görüntülerine yorum yağdı. 

Sosyal medya kullanıcılarından kimisi gorilin o haline duyduğu üzüntüyü paylaştı kimisi de esprilerini peş peşe sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Havalimanı’nda bir kafes içinde yakalanan yavru gorilin görüntüleri kalbimizi eritmeye yetti. Kafesi açıldığında adeta bir bebek gibi etrafa şaşkın bakışlar atan ‘tişörtlü’ goril sosyal medyanın gündemi oldu.

İstanbul Havalimanı’nda bir kafes içinde yakalanan yavru gorilin görüntüleri kalbimizi eritmeye yetti. Kafesi açıldığında adeta bir bebek gibi etrafa şaşkın bakışlar atan ‘tişörtlü’ goril sosyal medyanın gündemi oldu.

Gorilin Nijerya’dan Bangkok’a İstanbul Havalimanı üzerinde transit geçirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, yavru goril gündem olunca sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Ufaklığın durumu şu an iyi” denildi.

Gorilin bulunma anı ise böyle kaydedildi🥹

Yavru gorilciğimizin tatlılığı herkesi ele geçirince sosyal medya kullanıcılardan yorumlar yağdı. İşte gelen o yorumlar👇🏻

Yavru gorilciğimizin tatlılığı herkesi ele geçirince sosyal medya kullanıcılardan yorumlar yağdı. İşte gelen o yorumlar👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın