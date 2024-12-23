İstanbul Havalimanı’nda Kafes İçinde Bulunup Kalbimizi Eriten Yavru Goril Sosyal Medyanın Gündemi Oldu
İstanbul Havalimanı’nda Kafes İçinde Bulunup Kalbimizi Eriten Yavru Goril Sosyal Medyanın Gündemi Oldu
İstanbul Havalimanı’nda Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından yavru bir goril kafes içerisinde ele geçirildi. Gorilin kaçak şekilde Nijerya’dan Bangkok’a gönderildiği belirlendi. Gorilin kafeste yakalandığı anların görüntüsü Bakanlık tarafından paylaşıldı. Yavru gorilin o halleri, masum bakışları hepimizin kalbini eritti. Doğal yaşamından koparılıp adeta zulme tabi tutulan gorilin o görüntülerine yorum yağdı.
Sosyal medya kullanıcılarından kimisi gorilin o haline duyduğu üzüntüyü paylaştı kimisi de esprilerini peş peşe sıraladı.
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İstanbul Havalimanı’nda bir kafes içinde yakalanan yavru gorilin görüntüleri kalbimizi eritmeye yetti. Kafesi açıldığında adeta bir bebek gibi etrafa şaşkın bakışlar atan ‘tişörtlü’ goril sosyal medyanın gündemi oldu.
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Gorilin bulunma anı ise böyle kaydedildi🥹
Yavru gorilciğimizin tatlılığı herkesi ele geçirince sosyal medya kullanıcılardan yorumlar yağdı. İşte gelen o yorumlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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