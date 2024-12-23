Sokak Müzisyenleri Marmaray’da Çalınca Dans Etmeye Başlayan Çiftler Tebessüm Ettirdi

Metroda, parklarda, bahçelerde, sokaklarda doyasıya dans eden, aşk yaşayan çiftleri genellikle yurt dışından görüntülerde izliyor ve imreniyoruz. Hayat neşeleri, anı yaşayabilmeleri derken o anlar karşısında gülümsememek elde değil. Şimdiyse benzeri anlar İstanbul’da kameralara yansıdı. Marmaray’da yolcular için şarkı söyleyen sokak müzisyenini duyan çiftler harekete geçti. Gelin detaylara bakalım.
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Anın tadını çıkarmak isteyen çiftlerin dans etmeye başlamasıyla harika görüntüler ortaya çıktı.
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O anlar diğer yolcular tarafından kayda alınarak ölümsüzleştirildi.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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buna bile sevinmeyip ters emoloji yapan varsa yuh diyorum.Sizdebyasam hakkı kalmamış,olun gidin..
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