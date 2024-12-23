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Ben Fero’nun Biladerim İçin Şarkısını Teoman Söyleseydi Nasıl Olurdu?

Ben Fero’nun Biladerim İçin Şarkısını Teoman Söyleseydi Nasıl Olurdu?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
23.12.2024 - 08:56

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@ertugrulnkzo adlı TikTok hesabından içerikler üreten müzisyen bir genç, bir dönemlerin popüler isimlerinden Ben Fero ile Teoman’ı bir araya getirdi. Birkaç yıl önce şarkılarıyla dillere pelesenk olmayı başaran Ben Fero’dan Biladerim İçin şarkısını ele alarak Teoman söylese nasıl bir sonuç olurdu sorusunu yanıtlamıştı. Gelin detaylara geçelim!

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Her şarkıcı gibi Teoman’ın da kendine has bir stili var. Genç yetenek de Teoman’ın şarkı söyleme stiliyle bu parçayı seslendirmişti.

Her şarkıcı gibi Teoman’ın da kendine has bir stili var. Genç yetenek de Teoman’ın şarkı söyleme stiliyle bu parçayı seslendirmişti.

Bunu da Teoman’dan Güzel Bir Gün şarkısına benzeterek yapmıştı.

Bunu da Teoman’dan Güzel Bir Gün şarkısına benzeterek yapmıştı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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