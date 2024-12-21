Kavga Anlattığı Videosuyla Ünlenen Çocuk Yıllar Sonra Yeniden Ortaya Çıktı

Yıllar önce Adanalı bir çocuğun kavgada yaşadıklarını hararetli hararetli anlattığı anları izlemiştik. Video öylesine popüler olmuştu ki, zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Şimdilerde ise videodaki çocuk Adana’nın meşhur ayrancısıyla bir video çekmesiyle yeniden popüler hale geldi. Yıllar sonra ilk kez görülen çocuğun değişimi konuşuldu. Gelin detaylara geçelim.
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Çocukluk videolarıyla viral olan herkesin bir zaman sonra son hallerini paylaştıklarını görüyoruz.
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O sinirli halleriyle ünlenen çocuğun yeni hali ise bu şekildeydi 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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