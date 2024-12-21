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Kendisini Besleyen Hayvanseverlere Hediye Olarak Fare Getiren Kedi Ev Halkına Panik Yaşattı

Kendisini Besleyen Hayvanseverlere Hediye Olarak Fare Getiren Kedi Ev Halkına Panik Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.12.2024 - 16:32

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Patili dostlarımızdan kedilerin, sevdikleri kişilere hediye vermekten zevk aldığına dair söylemler var. Tabii bu hediyeler bizler için pek de iç açıcı olmasa da onlar kendilerince teşekkürlerini iletiyor. @sule.kocas adlı Instagram sayfasından içerikler üreten kadın da kapılarında besledikleri kedinin onlara yaptığı sürprizi paylaştı. Tatlı kediciğimizin düşüncesi hoş olsa da hediyesi pek hoş karşılanmadı. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı kedi ev halkına kendisini besledikleri için bir fare yakalayıp getirmişti.

Tatlı kedi ev halkına kendisini besledikleri için bir fare yakalayıp getirmişti.

Evin ortasına fareyi bırakan kedi herkese çığlık çığlığa korku dolu anlar yaşattı.

Evin ortasına fareyi bırakan kedi herkese çığlık çığlığa korku dolu anlar yaşattı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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