Kendisini Besleyen Hayvanseverlere Hediye Olarak Fare Getiren Kedi Ev Halkına Panik Yaşattı

Patili dostlarımızdan kedilerin, sevdikleri kişilere hediye vermekten zevk aldığına dair söylemler var. Tabii bu hediyeler bizler için pek de iç açıcı olmasa da onlar kendilerince teşekkürlerini iletiyor. @sule.kocas adlı Instagram sayfasından içerikler üreten kadın da kapılarında besledikleri kedinin onlara yaptığı sürprizi paylaştı. Tatlı kediciğimizin düşüncesi hoş olsa da hediyesi pek hoş karşılanmadı. Gelin detaylara geçelim.