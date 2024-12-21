İzmir’de Bir Evcil Hayvan Mağazasına Giren Şahıs Montunun İçine Sokarak Kedi Çaldı

Daha neler göreceğiz derken her geçen gün daha da akılalmaz olaylara tanıklık ediyoruz. İzmir’de bir evcil hayvan mağazasına giren şahıs, beyaz renkte cins bir yavru kediyi çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüler karşısında mağaza sahibi de izleyenler de şaşkınlık yaşadı. Gelin detaylara geçelim.