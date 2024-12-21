İzmir’de Bir Evcil Hayvan Mağazasına Giren Şahıs Montunun İçine Sokarak Kedi Çaldı

Daha neler göreceğiz derken her geçen gün daha da akılalmaz olaylara tanıklık ediyoruz. İzmir’de bir evcil hayvan mağazasına giren şahıs, beyaz renkte cins bir yavru kediyi çaldı. O anlar mağazanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüler karşısında mağaza sahibi de izleyenler de şaşkınlık yaşadı. Gelin detaylara geçelim.
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Kafeste duran beyaz kediyi gözüne kestiren şahıs montunun içine sıkıştırdı.
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Ardından ise montunun fermuarını kapatarak, ürünlere bakıyor gibi yaptı ve mağazadan ayrıldı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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