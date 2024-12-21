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Motosiklet Sevdalısı Çift Yenidoğan Bebeklerine “Honda” Adını Verdi

Motosiklet Sevdalısı Çift Yenidoğan Bebeklerine “Honda” Adını Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
21.12.2024 - 11:45

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Aydın’da yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti üçüncü çocukları olan yenidoğan erkek bebeklerine “Honda” adını verdi. Baba Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamiriyle ilgileniyor ve Honda markasına da ilgi duyuyordu. Bir oğulları olduğunda “Honda” ismini vermenin hayalini hep kurduklarını belirten çiftin hayalleri sonunda gerçekleşmişti. Duyanların şaşırdığı ismin aslında onlar için anlamı farklıydı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA

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Oğullarına “Honda” adını veren çift, markanın kurucusu Soichiro Honda’nın başarısını takdir ettiklerini aynı zamanda Japonların da kültürlerini ve azmini feyz aldıklarını dile getirmişlerdi.

Oğullarına “Honda” adını veren çift, markanın kurucusu Soichiro Honda’nın başarısını takdir ettiklerini aynı zamanda Japonların da kültürlerini ve azmini feyz aldıklarını dile getirmişlerdi.

Verdikleri ismin Türkiye’de ilk olduğunu düşündüklerini sözlerine ekleyen çift, sosyal medyada da oldukça dikkat çekti.

Verdikleri ismin Türkiye’de ilk olduğunu düşündüklerini sözlerine ekleyen çift, sosyal medyada da oldukça dikkat çekti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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