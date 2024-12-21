Motosiklet Sevdalısı Çift Yenidoğan Bebeklerine “Honda” Adını Verdi

Aydın’da yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çifti üçüncü çocukları olan yenidoğan erkek bebeklerine “Honda” adını verdi. Baba Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamiriyle ilgileniyor ve Honda markasına da ilgi duyuyordu. Bir oğulları olduğunda “Honda” ismini vermenin hayalini hep kurduklarını belirten çiftin hayalleri sonunda gerçekleşmişti. Duyanların şaşırdığı ismin aslında onlar için anlamı farklıydı. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: İHA