İlk Kez Meme Piercingi Gören Tatlı Teyzelerin Verdiği Tepkiler: “Biz Geç Kaldık”

@hasancansakn adlı Instagram kullanıcısı, kız arkadaşının meme piercingi karşısında teyzelerinin verdiği tepkileri kayda almıştı. O anları paylaşmasıyla kısa sürede etkileşimleri topladı. Teyzelerin piercingi görünce yaşadığı şok hepimizi güldürdü. İçlerinden biri de “biz geç kaldık” demişti. Gelin detaylara geçelim.
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“Nipple piercing” olarak bilinen meme ucu piercingi sık tercih edilen piercingler arasında değil. Bu sebeple teyzeler de görünce şaşkınlıktan adeta küçük dillerini yutacaklardı.
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Teyzelerden biri “at nalı gibi taktırmışın” derken diğeri de “biz geç kalmışız” demesiyle hepimizi güldürmeyi başardı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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