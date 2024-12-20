Adeta Dudaklarını Söktü: Yapışkanlı Silikon Dudaklarla Makyaj Sektörüne Yeni Soluk

Güzellik sektöründe her geçen gün daha da şaşırtan ürünleri piyasada görüyoruz. Yapışkanlı kaşlar, göz germe bantları derken bıçak altına yatmak istemeyen, botoks ve dolgu yaptırmak istemeyenlerin dertlerine derman birçok ürün üretildi. Şimdiyse yapışkanlı dudak takan bir kadının videosu sosyal medyada popüler hale geldi. Evet yanlış duymadınız, silikondan yapılan dudaklar yapıştırılıp, çıkarılabilirdi. Gelin detaylara geçelim.