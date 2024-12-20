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Adeta Dudaklarını Söktü: Yapışkanlı Silikon Dudaklarla Makyaj Sektörüne Yeni Soluk

Adeta Dudaklarını Söktü: Yapışkanlı Silikon Dudaklarla Makyaj Sektörüne Yeni Soluk

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2024 - 14:49

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Güzellik sektöründe her geçen gün daha da şaşırtan ürünleri piyasada görüyoruz. Yapışkanlı kaşlar, göz germe bantları derken bıçak altına yatmak istemeyen, botoks ve dolgu yaptırmak istemeyenlerin dertlerine derman birçok ürün üretildi. Şimdiyse yapışkanlı dudak takan bir kadının videosu sosyal medyada popüler hale geldi. Evet yanlış duymadınız, silikondan yapılan dudaklar yapıştırılıp, çıkarılabilirdi. Gelin detaylara geçelim.

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Ürünü gösteren kadın suya girip çıkmış olmasına rağmen dudağından düşmediğini video kaydına almıştı.

Ürünü gösteren kadın suya girip çıkmış olmasına rağmen dudağından düşmediğini video kaydına almıştı.

Ürün öylesine güçlü bir yapışkana sahipti ki, kadın zar zor dudağından söktü.

Ürün öylesine güçlü bir yapışkana sahipti ki, kadın zar zor dudağından söktü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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