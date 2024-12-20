Adeta Dudaklarını Söktü: Yapışkanlı Silikon Dudaklarla Makyaj Sektörüne Yeni Soluk

Güzellik sektöründe her geçen gün daha da şaşırtan ürünleri piyasada görüyoruz. Yapışkanlı kaşlar, göz germe bantları derken bıçak altına yatmak istemeyen, botoks ve dolgu yaptırmak istemeyenlerin dertlerine derman birçok ürün üretildi. Şimdiyse yapışkanlı dudak takan bir kadının videosu sosyal medyada popüler hale geldi. Evet yanlış duymadınız, silikondan yapılan dudaklar yapıştırılıp, çıkarılabilirdi. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürünü gösteren kadın suya girip çıkmış olmasına rağmen dudağından düşmediğini video kaydına almıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ürün öylesine güçlü bir yapışkana sahipti ki, kadın zar zor dudağından söktü.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın