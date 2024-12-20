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Kore’de Fiziksel Engeli Olmamasına Rağmen Yerde Sürünerek Dilenen Kişiyi Gören Türk Şaşkınlık Yaşadı

Kore’de Fiziksel Engeli Olmamasına Rağmen Yerde Sürünerek Dilenen Kişiyi Gören Türk Şaşkınlık Yaşadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2024 - 13:09

İçerik Devam Ediyor

@hwangizem adlı Instagram hesabından Kore’de sürdürdüğü hayatına dair içerikler üreten Gizem adlı kadın, metroda karşılaştığı bir manzarayı paylaştı. Görüntüler karşısında şaşırdığını dile getirdi. Yalnızca kendisi değil izleyiciler de şaşırmıştı. Metroya yürüyerek giren bir kişinin yerlerde sürünerek dilendiği anları kaydetmişti. Gelin detaylara geçelim.

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Kore’de dilenme kültürünün secde ederek beklemek şeklinde olduğunu söyleyen kadın ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirdi.

Kore’de dilenme kültürünün secde ederek beklemek şeklinde olduğunu söyleyen kadın ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını dile getirdi.

Dikkat çeken kısım ise kişinin herhangi bir fiziksel engeli olmamasıydı.

Dikkat çeken kısım ise kişinin herhangi bir fiziksel engeli olmamasıydı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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