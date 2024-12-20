Almanya’da Yaşayan Gurbetçinin Oraya Taşınmak İsteyenlere “Burada Güneş Yok” Savunması Yapması Güldürdü

Almanya’da yaşayan gurbetçilerin kimileri yaşam şartlarından memnun olsa da kimilerinin Türkiye’ye olan övgüleri bitmiyor. Sık sık da bu tarz paylaşımlarla sosyal medyada denk geliyoruz. Bir gurbetçi de Almanya’ya gelmek isteyenler için yaptığı paylaşımıyla viral oldu. İzleyicilerden “tek derdin bu olsun” yorumları geldi. Gelin detaylara geçelim.