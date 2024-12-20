Almanya’da Yaşayan Gurbetçinin Oraya Taşınmak İsteyenlere “Burada Güneş Yok” Savunması Yapması Güldürdü

Almanya’da yaşayan gurbetçilerin kimileri yaşam şartlarından memnun olsa da kimilerinin Türkiye’ye olan övgüleri bitmiyor. Sık sık da bu tarz paylaşımlarla sosyal medyada denk geliyoruz. Bir gurbetçi de Almanya’ya gelmek isteyenler için yaptığı paylaşımıyla viral oldu. İzleyicilerden “tek derdin bu olsun” yorumları geldi. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Video sahibi gurbetçi, Almanya’da güneş açmadığını ve D vitamininden mahrum kaldıklarını söylemesi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’den takviye için D vitamini aldığını dile getiren gurbetçi, Almanya’nın havasından kaynaklı herkesin içinin karardığını da söyledi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın