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Almanya’da Yaşayan Gurbetçinin Oraya Taşınmak İsteyenlere “Burada Güneş Yok” Savunması Yapması Güldürdü

Almanya’da Yaşayan Gurbetçinin Oraya Taşınmak İsteyenlere “Burada Güneş Yok” Savunması Yapması Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2024 - 11:26

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Almanya’da yaşayan gurbetçilerin kimileri yaşam şartlarından memnun olsa da kimilerinin Türkiye’ye olan övgüleri bitmiyor. Sık sık da bu tarz paylaşımlarla sosyal medyada denk geliyoruz. Bir gurbetçi de Almanya’ya gelmek isteyenler için yaptığı paylaşımıyla viral oldu. İzleyicilerden “tek derdin bu olsun” yorumları geldi. Gelin detaylara geçelim.

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Video sahibi gurbetçi, Almanya’da güneş açmadığını ve D vitamininden mahrum kaldıklarını söylemesi dikkat çekti.

Video sahibi gurbetçi, Almanya’da güneş açmadığını ve D vitamininden mahrum kaldıklarını söylemesi dikkat çekti.

Türkiye’den takviye için D vitamini aldığını dile getiren gurbetçi, Almanya’nın havasından kaynaklı herkesin içinin karardığını da söyledi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Türkiye’den takviye için D vitamini aldığını dile getiren gurbetçi, Almanya’nın havasından kaynaklı herkesin içinin karardığını da söyledi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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