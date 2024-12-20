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Kars Sarıkamış’ta Çöplerden Yemek Aramaya Gelen Ayı Vatandaşı Kovalayınca Cam Çerçeve İndi

Kars Sarıkamış’ta Çöplerden Yemek Aramaya Gelen Ayı Vatandaşı Kovalayınca Cam Çerçeve İndi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2024 - 10:20

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Şehirlerde yerleşim alanları genişledikçe yabani hayvanların yaşam alanları da kısıtlanıyor. Hal böyle olunca ayılarla, domuzlarla, tilkilerle denk gelen vatandaşlarımız olabiliyor. Şimdiyse Kars Sarıkamış’tan bir görüntüyle karşınızdayız. Akşam saatlerinde evine doğru yürüyen bir vatandaşımız çöpte yemek arayan ayılarla karşılaştı. Gelin detaylara geçelim.

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Sokakta tek başına yürüyen vatandaşı gören ayı, ona doğru koşmaya başlayınca korku dolu anlar yaşandı.

Sokakta tek başına yürüyen vatandaşı gören ayı, ona doğru koşmaya başlayınca korku dolu anlar yaşandı.

Vatandaş can havliyle yanındaki binaya girmeye çalışırken kapıdaki cam patladı. Neyse ki herhangi bir tehlike yaşanmadı.

Vatandaş can havliyle yanındaki binaya girmeye çalışırken kapıdaki cam patladı. Neyse ki herhangi bir tehlike yaşanmadı.

O anlar karşı binada oturan komşular tarafından anbean kaydedildi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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