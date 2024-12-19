Aracın Motoruna Giren Yavru Kediyi Kurtaran Hataylı Teyze İçimizi Isıttı

Patili dostlarımızdan kedilerin araçların motoruna girmesi ne yazık ki sıkça rastladığımız bir problem. Özelllikle de kış aylarında kedilerin ısınacak yer aramasıyla birlikte bu sorunla karşı karşıya geliyoruz. Hatay’da yavru bir kedi aracın motoruna girdi. Sesi duyanlar hemen yardımına koştu. Hayvansever bir teyzemiz kedinin hayatını kurtardı.

Kaynak: İHA