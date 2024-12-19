onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aracın Motoruna Giren Yavru Kediyi Kurtaran Hataylı Teyze İçimizi Isıttı

Aracın Motoruna Giren Yavru Kediyi Kurtaran Hataylı Teyze İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2024 - 16:54

İçerik Devam Ediyor

Patili dostlarımızdan kedilerin araçların motoruna girmesi ne yazık ki sıkça rastladığımız bir problem. Özelllikle de kış aylarında kedilerin ısınacak yer aramasıyla birlikte bu sorunla karşı karşıya geliyoruz. Hatay’da yavru bir kedi aracın motoruna girdi. Sesi duyanlar hemen yardımına koştu. Hayvansever bir teyzemiz kedinin hayatını kurtardı.

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tatlı kedi aracın motorunda mahsur kalınca teyzemiz onu olduğu yerden çıkararak hayata döndürdü.

Tatlı kedi aracın motorunda mahsur kalınca teyzemiz onu olduğu yerden çıkararak hayata döndürdü.

Kurtardıktan sonra kediyi severek sakinleşmesini sağladı.

Kurtardıktan sonra kediyi severek sakinleşmesini sağladı.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın