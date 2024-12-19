Aracın Motoruna Giren Yavru Kediyi Kurtaran Hataylı Teyze İçimizi Isıttı

Patili dostlarımızdan kedilerin araçların motoruna girmesi ne yazık ki sıkça rastladığımız bir problem. Özelllikle de kış aylarında kedilerin ısınacak yer aramasıyla birlikte bu sorunla karşı karşıya geliyoruz. Hatay’da yavru bir kedi aracın motoruna girdi. Sesi duyanlar hemen yardımına koştu. Hayvansever bir teyzemiz kedinin hayatını kurtardı.
Kaynak: İHA
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Tatlı kedi aracın motorunda mahsur kalınca teyzemiz onu olduğu yerden çıkararak hayata döndürdü.
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Kurtardıktan sonra kediyi severek sakinleşmesini sağladı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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