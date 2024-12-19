Her Yerdeler: Bursa’da Bir Kebapçıda İşe Başlayan Robot Garsonlar!

Robot garsonlar ülkemizde birçok işletmede kullanılmaya başladı. Onlardan biri de Bursa’da bir kebap salonu. Servise yardım etmek için çalışan robotlar, garsonlara yardımcı oluyor. İş yeri sahibi ise robotun izin günü, tatili olmadığı için durumdan memnun olduğunu dile getiriyor. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

Kaynak: İHA