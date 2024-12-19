Her Yerdeler: Bursa’da Bir Kebapçıda İşe Başlayan Robot Garsonlar!

Robot garsonlar ülkemizde birçok işletmede kullanılmaya başladı. Onlardan biri de Bursa’da bir kebap salonu. Servise yardım etmek için çalışan robotlar, garsonlara yardımcı oluyor. İş yeri sahibi ise robotun izin günü, tatili olmadığı için durumdan memnun olduğunu dile getiriyor. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
Kaynak: İHA
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Bahadır Tanrıverdi adlı işletmecinin kebap salonunda işe başlayan robot garsonlar, tepsileri masalara kadar taşıyarak garsonların iş yükünü azaltıyor.
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Tanrıverdi, robotların müşterilerin ilgisini çektiği için güzel bir geri dönüş aldığını aktarmakla birlikte, “izin günü yok tatil yok bu tarz işletmeye avantajları oluyor” sözlerini de dile getiriyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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