Sevilen Komedyenden Yurt Dışına Çıkanların Gezdiği Yerleri Dilinden Düşürememesine Güldüren Yorum

@cemfoni adlı Instagram hesabından içerikler üreten komedyen Cem Gelinoğlu yine izleyecilerini güldürmeyi başardı. Filmleriyle de komedi konusundaki başarısını kanıtlayan Cem Gelinoğlu, şimdiyse yurt dışına çıkanlarda sıkça rastladığımız bir huyu ele almıştı. Zaman zaman siz de bu sohbetlere denk gelmiş, belki de o kişi direkt siz olmuş olabilirsiniz. Ancak Garipoğlu, mesele ölüm de olsa yine de gezdiği yerleri anlatanları yorumlamıştı.