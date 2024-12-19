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Sevilen Komedyenden Yurt Dışına Çıkanların Gezdiği Yerleri Dilinden Düşürememesine Güldüren Yorum

Sevilen Komedyenden Yurt Dışına Çıkanların Gezdiği Yerleri Dilinden Düşürememesine Güldüren Yorum

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.12.2024 - 10:05

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@cemfoni adlı Instagram hesabından içerikler üreten komedyen Cem Gelinoğlu yine izleyecilerini güldürmeyi başardı. Filmleriyle de komedi konusundaki başarısını kanıtlayan Cem Gelinoğlu, şimdiyse yurt dışına çıkanlarda sıkça rastladığımız bir huyu ele almıştı. Zaman zaman siz de bu sohbetlere denk gelmiş, belki de o kişi direkt siz olmuş olabilirsiniz. Ancak Garipoğlu, mesele ölüm de olsa yine de gezdiği yerleri anlatanları yorumlamıştı.

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Parodide Ferit adlı arkadaşının babasının durumunu sormak için arayan tipleme, adamın ölüm haberini alsa da seyahatlerini anlatıyordu.

Parodide Ferit adlı arkadaşının babasının durumunu sormak için arayan tipleme, adamın ölüm haberini alsa da seyahatlerini anlatıyordu.

“Var böyleleri” dedirten video hem sinirlerimizle oynadı hem de güldürdü.

“Var böyleleri” dedirten video hem sinirlerimizle oynadı hem de güldürdü.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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