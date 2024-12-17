Okul Değiştirdikten Sonra Eski Arkadaşlarını Ziyaret Eden Çocuk Özlemle Karşılandı

Çocukların saf ve masum sevgileri kadar güzel bir şey yok desek yeridir. Bazen hepimizin keşke hep çocuk kalsaydık dediği anlar oluyordur. İşte şimdi tam da bu türden bir örnekle karşınızdayız. Bir çocuk okulunu değiştirdikten sonra eski okulunu ziyaret etmişti. Ardından yaşananlar ise içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.