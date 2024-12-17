Okul Değiştirdikten Sonra Eski Arkadaşlarını Ziyaret Eden Çocuk Özlemle Karşılandı

Çocukların saf ve masum sevgileri kadar güzel bir şey yok desek yeridir. Bazen hepimizin keşke hep çocuk kalsaydık dediği anlar oluyordur. İşte şimdi tam da bu türden bir örnekle karşınızdayız. Bir çocuk okulunu değiştirdikten sonra eski okulunu ziyaret etmişti. Ardından yaşananlar ise içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arkadaşları, biricik dostlarını görünce hemen koşarak sarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Herkesle tek tek hasret gideren çocuk kalpleri eritti.
İşte o anlar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın