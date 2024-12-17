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Okul Değiştirdikten Sonra Eski Arkadaşlarını Ziyaret Eden Çocuk Özlemle Karşılandı

Okul Değiştirdikten Sonra Eski Arkadaşlarını Ziyaret Eden Çocuk Özlemle Karşılandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 23:52

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Çocukların saf ve masum sevgileri kadar güzel bir şey yok desek yeridir. Bazen hepimizin keşke hep çocuk kalsaydık dediği anlar oluyordur. İşte şimdi tam da bu türden bir örnekle karşınızdayız. Bir çocuk okulunu değiştirdikten sonra eski okulunu ziyaret etmişti. Ardından yaşananlar ise içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.

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Arkadaşları, biricik dostlarını görünce hemen koşarak sarılmıştı.

Arkadaşları, biricik dostlarını görünce hemen koşarak sarılmıştı.

Herkesle tek tek hasret gideren çocuk kalpleri eritti.

Herkesle tek tek hasret gideren çocuk kalpleri eritti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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