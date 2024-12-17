Uzun Tırnak Sevmeyen Babasına Şaka Yapan Genç Kadın Aldığı Tepkiyle Viral Oldu: “İğrenç, Hiç Sevmiyorum”

@seraykiyak adlı Instagram kullanıcısı uzun tırnak sevmeyen babasına, tırnaklarını yaptırdığına dair şaka yaptı. Babasının uzun tırnak görmeye tahammülü bile yoktu. Kızının tırnaklarını görünce inanmak istemedi. “İğrenç” demeyi de es geçmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç kadın “tam babamı sinirlendirecek şekilde” diyerek uzun bordo takma tırnak taktı.
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Tırnakları gören babasının ne kadar iğrendiği yüzünden okunuyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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