onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzun Tırnak Sevmeyen Babasına Şaka Yapan Genç Kadın Aldığı Tepkiyle Viral Oldu: “İğrenç, Hiç Sevmiyorum”

Uzun Tırnak Sevmeyen Babasına Şaka Yapan Genç Kadın Aldığı Tepkiyle Viral Oldu: “İğrenç, Hiç Sevmiyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 22:54

İçerik Devam Ediyor

@seraykiyak adlı Instagram kullanıcısı uzun tırnak sevmeyen babasına, tırnaklarını yaptırdığına dair şaka yaptı. Babasının uzun tırnak görmeye tahammülü bile yoktu. Kızının tırnaklarını görünce inanmak istemedi. “İğrenç” demeyi de es geçmedi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadın “tam babamı sinirlendirecek şekilde” diyerek uzun bordo takma tırnak taktı.

Genç kadın “tam babamı sinirlendirecek şekilde” diyerek uzun bordo takma tırnak taktı.

Tırnakları gören babasının ne kadar iğrendiği yüzünden okunuyordu.

Tırnakları gören babasının ne kadar iğrendiği yüzünden okunuyordu.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın