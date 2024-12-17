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İyi İnsanlar İyi ki Var: Boruya Sıkışan Kediyi Kurtararak Sahiplendiren Hayvanseverler Alkışları Topladı

İyi İnsanlar İyi ki Var: Boruya Sıkışan Kediyi Kurtararak Sahiplendiren Hayvanseverler Alkışları Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 19:56

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@4kedi.2kopek adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvansever, yerin altından kedi sesi geldiğini duydukları ve hemen harekete geçtikleri anları paylaştı. İlk başta kardeşi kazmaya çalışmış ancak sonuca ulaşamayınca itfaiyeye başvurmuşlardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler boruya bir yavru kedi sıkıştığını fark etmişti. Kedinin yeniden hayata dönmesine vesile olan ekip ve hayvanseverler içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.

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Bahsettiğimiz üzere yavru kedi sıkıştığı borudan kurtarılmıştı. Ardından ise video sahibi kediyi evlerine aldıklarını aktardı.

Bahsettiğimiz üzere yavru kedi sıkıştığı borudan kurtarılmıştı. Ardından ise video sahibi kediyi evlerine aldıklarını aktardı.

İyi bir yuva bulana kadar geçici yuva olan aile sonunda kediyi sıcak bir eve sahiplendirmişti.

İyi bir yuva bulana kadar geçici yuva olan aile sonunda kediyi sıcak bir eve sahiplendirmişti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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