İyi İnsanlar İyi ki Var: Boruya Sıkışan Kediyi Kurtararak Sahiplendiren Hayvanseverler Alkışları Topladı

@4kedi.2kopek adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvansever, yerin altından kedi sesi geldiğini duydukları ve hemen harekete geçtikleri anları paylaştı. İlk başta kardeşi kazmaya çalışmış ancak sonuca ulaşamayınca itfaiyeye başvurmuşlardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler boruya bir yavru kedi sıkıştığını fark etmişti. Kedinin yeniden hayata dönmesine vesile olan ekip ve hayvanseverler içimizi ısıttı. Gelin detaylara geçelim.