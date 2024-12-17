Her Gün Kocaeli Kartepe’den İstanbul Beşiktaş’a İşe Giden Çalışan Yolda Geçen 3 Saatini Paylaştı

@findigintavsani adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten bir çift seslerini yetkilerlere duyurmak istedikleri paylaşımlarıyla kısa sürede gündem oldu. Eşi kendisinden önce atandığı için Kocaeli’ne yerleştiklerini anlatan adam kendisinin atamasının İstanbul Beşiktaş’a gerçekleştiğini bu sebeple her gün 3 saat yol gittiğini dile getirmişti. Kocaeli Kartepe’de yaşıyorlardı ve adamın işe gidebilmesi için 05.40’ta evden çıkması gerekiyordu. Adeta eziyet olan bu yolcuğu kayda almıştı. Gelin detaylara geçelim.
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05.40’ta evden çıkan adam önce otobüse ardından metroya sonrasında Marmaray’a ve son olarak da vapura biniyordu.
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08.40’ta iş yerine varan adam, birçok kez dilekçe vermesine rağmen bu sorunun çözülmediğini aktardı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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