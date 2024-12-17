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Bursa’dan Kalpleri Isıtan Görüntüler: Belediye İşçisinin Sokak Köpeğiyle Oynadığı Anlar Tebessüm Ettirdi

Bursa’dan Kalpleri Isıtan Görüntüler: Belediye İşçisinin Sokak Köpeğiyle Oynadığı Anlar Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.12.2024 - 16:25

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@bursayikesfediyoruz adlı TikTok hesabından paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. Sokak köpeklerine yaşatılanların aksine bir belediye işçisinin tatlı bir köpeğe gösterdiği ilgi tebessüm ettirdi. Tatlı köpek kendisiyle oynayan belediye işçisiyle belki de hayatının en mutlu anlarından birini yaşamıştı. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı köpeği gören belediye işçisi yanına giderek önce şapkasıyla oynatmış, köpeğin de mutlu olduğunu görünce oynamaya devam etmişti.

Tatlı köpeği gören belediye işçisi yanına giderek önce şapkasıyla oynatmış, köpeğin de mutlu olduğunu görünce oynamaya devam etmişti.

Dakikalarca birbirleriyle oyun oynayan ikili sosyal medyada beğenileri topladı.

Dakikalarca birbirleriyle oyun oynayan ikili sosyal medyada beğenileri topladı.

İzleyiciler “ihtiyacımız olan merhamet” yorumları yaptı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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