onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Annesinden Kıyafetleri Hakkında Gelen Mesajları Paylaşan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Annesinden Kıyafetleri Hakkında Gelen Mesajları Paylaşan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 14:32

İçerik Devam Ediyor

@semauraj adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, sosyal medya paylaşımları karşısında annesinden gelen mesajları paylaştı. Annesinin üslubunun biraz sert olması sebebiyle mesajlar kısa sürede viral oldu. İzleyicilerden kimileri kadını haklı görürken kimileriyse annesine hak verdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Genç kadının tercih ettiği kıyafetler annesinin tarzıyla uyuşmuyordu bu sebeple annesi her hikayesinde kendisine kızıyordu.

Genç kadının tercih ettiği kıyafetler annesinin tarzıyla uyuşmuyordu bu sebeple annesi her hikayesinde kendisine kızıyordu.

“Bana inat yapıyorsun, seni Allah’a havale ediyorum, sen kafayı yedin” şeklinde mesajlar atmıştı.

“Bana inat yapıyorsun, seni Allah’a havale ediyorum, sen kafayı yedin” şeklinde mesajlar atmıştı.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın