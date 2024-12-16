Annesinden Kıyafetleri Hakkında Gelen Mesajları Paylaşan Kadın Sosyal Medyayı İkiye Böldü

@semauraj adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, sosyal medya paylaşımları karşısında annesinden gelen mesajları paylaştı. Annesinin üslubunun biraz sert olması sebebiyle mesajlar kısa sürede viral oldu. İzleyicilerden kimileri kadını haklı görürken kimileriyse annesine hak verdi. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Genç kadının tercih ettiği kıyafetler annesinin tarzıyla uyuşmuyordu bu sebeple annesi her hikayesinde kendisine kızıyordu.
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“Bana inat yapıyorsun, seni Allah’a havale ediyorum, sen kafayı yedin” şeklinde mesajlar atmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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