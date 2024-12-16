İstanbul Beylikdüzü’nde 275 Bin TL’ye İlana Verilen 1+0 Daire Karşısında Görenlerin Dili Tutuldu

@cemlikvlg adlı Instagram hesabından uygun fiyata kiraya verilen daireleri gezen içerik üreticisi şimdiyse satılık bir daireyi gezdiği anları paylaştı. Daire İstanbul Beylikdüzü’nde yer alıyordu ancak fiyatını hak edip etmediği tartışma konusuydu. Biliyorsunuz ki son yıllarda artan ev kiraları ve satış fiyatları karşısında artık fiyat algımızı kaybeder olduk. Kimi ev sahipleri de bunu fırsat bilerek evlerine değerinden fazla fiyatlar yazıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beylikdüzü’nde yer alan 20m2 ev, 1+0’dı. Banyosu ve mutfağı da vardı ancak mutfağı pek de kullanışlı değildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yatırım amaçlı düşünülse dahi böylesine bir dairenin nasıl değerlendirilebileceği merak konusu oldu.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın