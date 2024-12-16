İstanbul Beylikdüzü’nde 275 Bin TL’ye İlana Verilen 1+0 Daire Karşısında Görenlerin Dili Tutuldu

@cemlikvlg adlı Instagram hesabından uygun fiyata kiraya verilen daireleri gezen içerik üreticisi şimdiyse satılık bir daireyi gezdiği anları paylaştı. Daire İstanbul Beylikdüzü’nde yer alıyordu ancak fiyatını hak edip etmediği tartışma konusuydu. Biliyorsunuz ki son yıllarda artan ev kiraları ve satış fiyatları karşısında artık fiyat algımızı kaybeder olduk. Kimi ev sahipleri de bunu fırsat bilerek evlerine değerinden fazla fiyatlar yazıyor.