onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
İstanbul Beylikdüzü’nde 275 Bin TL’ye İlana Verilen 1+0 Daire Karşısında Görenlerin Dili Tutuldu

İstanbul Beylikdüzü’nde 275 Bin TL’ye İlana Verilen 1+0 Daire Karşısında Görenlerin Dili Tutuldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 13:02

İçerik Devam Ediyor

@cemlikvlg adlı Instagram hesabından uygun fiyata kiraya verilen daireleri gezen içerik üreticisi şimdiyse satılık bir daireyi gezdiği anları paylaştı. Daire İstanbul Beylikdüzü’nde yer alıyordu ancak fiyatını hak edip etmediği tartışma konusuydu. Biliyorsunuz ki son yıllarda artan ev kiraları ve satış fiyatları karşısında artık fiyat algımızı kaybeder olduk. Kimi ev sahipleri de bunu fırsat bilerek evlerine değerinden fazla fiyatlar yazıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Beylikdüzü’nde yer alan 20m2 ev, 1+0’dı. Banyosu ve mutfağı da vardı ancak mutfağı pek de kullanışlı değildi.

Beylikdüzü’nde yer alan 20m2 ev, 1+0’dı. Banyosu ve mutfağı da vardı ancak mutfağı pek de kullanışlı değildi.

Yatırım amaçlı düşünülse dahi böylesine bir dairenin nasıl değerlendirilebileceği merak konusu oldu.

Yatırım amaçlı düşünülse dahi böylesine bir dairenin nasıl değerlendirilebileceği merak konusu oldu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın