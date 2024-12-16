25 Yıldır Rimelini Silmeyen Kadın Gözlerini Kaybetmekten Son Anda Kurtuldu

Makyaj yapmak insanı ne kadar iyi ve güzel hissettirse de gün sonunda makyajı temizlemeden uyumak kendimize verdiğimiz en büyük zararlardan. Kullandığınız makyaj malzemeleri ne kadar kaliteli olsa da yüzünüzde uzun süre kaldığında gözenekleri tıkayarak cildinize zarar verebiliyor. Avustralya’da yaşayan Theresa Lynch adlı kadın 25 yıl boyunca rimelini silmedi. Gözlerini kaybetmektense son anda kurtuldu. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Gloob
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Theresa adlı kadın, maskarasını hiç temizlemeden her gün üstüne yenisini sürdü ve 25 yıl boyunca bu durumu tekrarladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık gözlerinde ağrı ve batma yaşayan kadın, doktora gittiğinde rimelin göz kapağının altında biriktiğini öğrendi.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın