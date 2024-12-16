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25 Yıldır Rimelini Silmeyen Kadın Gözlerini Kaybetmekten Son Anda Kurtuldu

25 Yıldır Rimelini Silmeyen Kadın Gözlerini Kaybetmekten Son Anda Kurtuldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.12.2024 - 10:01

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Makyaj yapmak insanı ne kadar iyi ve güzel hissettirse de gün sonunda makyajı temizlemeden uyumak kendimize verdiğimiz en büyük zararlardan. Kullandığınız makyaj malzemeleri ne kadar kaliteli olsa da yüzünüzde uzun süre kaldığında gözenekleri tıkayarak cildinize zarar verebiliyor. Avustralya’da yaşayan Theresa Lynch adlı kadın 25 yıl boyunca rimelini silmedi. Gözlerini kaybetmektense son anda kurtuldu. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Gloob

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Theresa adlı kadın, maskarasını hiç temizlemeden her gün üstüne yenisini sürdü ve 25 yıl boyunca bu durumu tekrarladı.

Theresa adlı kadın, maskarasını hiç temizlemeden her gün üstüne yenisini sürdü ve 25 yıl boyunca bu durumu tekrarladı.

Artık gözlerinde ağrı ve batma yaşayan kadın, doktora gittiğinde rimelin göz kapağının altında biriktiğini öğrendi.

Artık gözlerinde ağrı ve batma yaşayan kadın, doktora gittiğinde rimelin göz kapağının altında biriktiğini öğrendi.

Ameliyata alınan kadının gözlerinde biriken makyaj malzemeleri temizlendi.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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