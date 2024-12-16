25 Yıldır Rimelini Silmeyen Kadın Gözlerini Kaybetmekten Son Anda Kurtuldu

Makyaj yapmak insanı ne kadar iyi ve güzel hissettirse de gün sonunda makyajı temizlemeden uyumak kendimize verdiğimiz en büyük zararlardan. Kullandığınız makyaj malzemeleri ne kadar kaliteli olsa da yüzünüzde uzun süre kaldığında gözenekleri tıkayarak cildinize zarar verebiliyor. Avustralya’da yaşayan Theresa Lynch adlı kadın 25 yıl boyunca rimelini silmedi. Gözlerini kaybetmektense son anda kurtuldu. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Gloob