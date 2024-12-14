Gelin Seçiyoruz Diyerek Babaannesinin Sabrını Sınayan İçerik Üreticisi Beğenileri Topladı

@batuhansaraplii adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan içerik üreticisi son paylaşımında babaannesiyle izleyenleri güldürdü. İçerik üreticisi babaannesine “gelin seçeceğiz” demiş ve adayları göstermişti. Ancak tüm çabası babaannesinin sinirleriyle oynamak içindi. Tatlı babaanneye izleyiciler bayıldı. Gelin detaylara geçelim.
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İçerik üreticisi babaannesinin ne tepki vereceğini ölçmek için dekolteli fotoğraflar tercih etmişti.
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Babaannesi ise her fotoğrafta ayrı bir sinirlendi. Tatlı kadın bir şey demediği anda bile düşünceleri yüzünden okunuyordu.
İşte detaylar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Karpuz mu secıyorsunuz lan
tatlı matlı demişlerde bence sadece torununa tatlı. gelini mahveder bu.
Öz babaannem benim 😁