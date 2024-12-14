Suni Regl Sancısı ile Ev İşi Yapmayı Deneyen Adam Ağrıya Dayanamadı

Suni regl sancısı deneme videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. Özellikle eşleriyle empati kurabilmek için suni regl sancısı deneyen erkekler ağrı seviyesi yükseldikçe adeta fenalık geçiriyor. Ancak kadınlar yaşadıkları bu sancıyla çoğu zaman evde yatarak dinlenecek lükse sahip olamayabiliyor. Bu sebeple bir çift de regl sancısı eşliğinde ev işleri yapmayı denedi. Gelin detaylara geçelim.