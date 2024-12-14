Suni Regl Sancısı ile Ev İşi Yapmayı Deneyen Adam Ağrıya Dayanamadı

Suni regl sancısı deneme videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. Özellikle eşleriyle empati kurabilmek için suni regl sancısı deneyen erkekler ağrı seviyesi yükseldikçe adeta fenalık geçiriyor. Ancak kadınlar yaşadıkları bu sancıyla çoğu zaman evde yatarak dinlenecek lükse sahip olamayabiliyor. Bu sebeple bir çift de regl sancısı eşliğinde ev işleri yapmayı denedi. Gelin detaylara geçelim.
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Önce suni regl sancısı cihazının kabloları adamın karnına yerleştirildi. Ardından ise adam ilk olarak mutfak işlerini yapmayı denedi.
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Kıvranmaktan iş yapamayan adam salona geçerek yerdeki eşyaları toplamaya çalıştı ancak yine başarısız oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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