onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Suni Regl Sancısı ile Ev İşi Yapmayı Deneyen Adam Ağrıya Dayanamadı

Suni Regl Sancısı ile Ev İşi Yapmayı Deneyen Adam Ağrıya Dayanamadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.12.2024 - 14:58

İçerik Devam Ediyor

Suni regl sancısı deneme videolarıyla sizler de karşılaşmışsınızdır. Özellikle eşleriyle empati kurabilmek için suni regl sancısı deneyen erkekler ağrı seviyesi yükseldikçe adeta fenalık geçiriyor. Ancak kadınlar yaşadıkları bu sancıyla çoğu zaman evde yatarak dinlenecek lükse sahip olamayabiliyor. Bu sebeple bir çift de regl sancısı eşliğinde ev işleri yapmayı denedi. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Önce suni regl sancısı cihazının kabloları adamın karnına yerleştirildi. Ardından ise adam ilk olarak mutfak işlerini yapmayı denedi.

Önce suni regl sancısı cihazının kabloları adamın karnına yerleştirildi. Ardından ise adam ilk olarak mutfak işlerini yapmayı denedi.

Kıvranmaktan iş yapamayan adam salona geçerek yerdeki eşyaları toplamaya çalıştı ancak yine başarısız oldu.

Kıvranmaktan iş yapamayan adam salona geçerek yerdeki eşyaları toplamaya çalıştı ancak yine başarısız oldu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın