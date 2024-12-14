Yalnızken Boğulma Tehlikesi Yaşadığınızda Tek Başınıza Nasıl Heimlich Manevrası Yapılır?

Son zamanlarda çokça duyduğumuz Heimlich Manevrası ülkemizle özdeşti ve biz adeta Heimlich Manevrası ülkesi olduk. Haberlerde sık sık Heimlich Manevrası yapılarak hayatı kurtulanlara tanık oluyoruz. Hal böyle olunca vatandaşlar “ya ben yapamazsam” stresi yaşayarak nasıl yapıldığını öğrenmeye başladı. Şimdiyse tek başınızayken nasıl yapabileceğinizi anlatan bir video ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.