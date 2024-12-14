Yalnızken Boğulma Tehlikesi Yaşadığınızda Tek Başınıza Nasıl Heimlich Manevrası Yapılır?

Son zamanlarda çokça duyduğumuz Heimlich Manevrası ülkemizle özdeşti ve biz adeta Heimlich Manevrası ülkesi olduk. Haberlerde sık sık Heimlich Manevrası yapılarak hayatı kurtulanlara tanık oluyoruz. Hal böyle olunca vatandaşlar “ya ben yapamazsam” stresi yaşayarak nasıl yapıldığını öğrenmeye başladı. Şimdiyse tek başınızayken nasıl yapabileceğinizi anlatan bir video ile karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.
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Evde yalnızken boğulma tehlikesi yaşarsanız ilk olarak güçlü bir öksürükle tıkanıklığın geçmesini sağlayabilirsiniz.
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Ancak yeterli olmazsa elinizi yumruk yaparak göbek deliğinizin üstüne koyduktan sonra diğer elinizle birlikte kuvvet uygulamayı deneyebilirsiniz.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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