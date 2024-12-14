Meyve Yemelere Doyamayan Tatlı Çocuğun Annesinden Bir Meyve Daha Yemek İçin İzin Aldığı Anlar Kalpleri Eritti

@kayocandannesii adlı TikTok hesabından dünyalar tatlısı çocuğuyla içerikler üreten anne, son paylaşımıyla hepimizi pamuk gibi yaptı. Kimi çocuklar meyve yemekten pek hoşlanmasa da oğlu meyve yemek için can atıyordu. E tabii biliyorsunuz ki söz konusu sevilen yiyecekler olunca da çocuklarda sınır olmuyor. İşte tatlı oğlu da 'bir meyve daha, bir meyve daha' demeleriyle kalplerimizi eritti. Gelin detaylara geçelim.