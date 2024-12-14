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Meyve Yemelere Doyamayan Tatlı Çocuğun Annesinden Bir Meyve Daha Yemek İçin İzin Aldığı Anlar Kalpleri Eritti

Meyve Yemelere Doyamayan Tatlı Çocuğun Annesinden Bir Meyve Daha Yemek İçin İzin Aldığı Anlar Kalpleri Eritti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.12.2024 - 11:59

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@kayocandannesii adlı TikTok hesabından dünyalar tatlısı çocuğuyla içerikler üreten anne, son paylaşımıyla hepimizi pamuk gibi yaptı. Kimi çocuklar meyve yemekten pek hoşlanmasa da oğlu meyve yemek için can atıyordu. E tabii biliyorsunuz ki söz konusu sevilen yiyecekler olunca da çocuklarda sınır olmuyor. İşte tatlı oğlu da 'bir meyve daha, bir meyve daha' demeleriyle kalplerimizi eritti. Gelin detaylara geçelim.

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Kayo Can adlı tatlı çocuk annesinin hazırladığı meyveler bittiğinde yanına giderek biraz daha yemek için şansını deniyordu.

Kayo Can adlı tatlı çocuk annesinin hazırladığı meyveler bittiğinde yanına giderek biraz daha yemek için şansını deniyordu.

"Yeter mi?, biraz daha?" gibi sorularıyla annesinden izin isteme hallerine içimiz eridi.

"Yeter mi?, biraz daha?" gibi sorularıyla annesinden izin isteme hallerine içimiz eridi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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