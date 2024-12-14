Yılbaşı Ağacı Hazırlarken Avizeye Çarparak Kıran Adamın Suçlandığı Anlarla Siz de Travmatize Olacaksınız

Malumunuz yeni yıl geliyor. Çoğu evde bir yılbaşı ağacı süsleme heyecanı var. Özellikle de çiftlerin bayılarak yaptığı bu aktiveye, @aylinboranokcu adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın da eşiyle katılmak istemişti. Kaydı başlatan kadın birlikte ağacı süsleyerek romantik anlarını ölümsüzleştireceğini düşünmüştü ancak pek de öyle olmadı. Eşi yanlışlıkla avizeyi kırınca aksine güldüren anlara vesile oldular. Gelin detaylara geçelim.
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İkili ağacın tepesine yıldızı koyduktan sonra mutlu mutlu dans ediyordu ta ki eşi elini avizeye çarpıp patlatana kadar.
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Aslında ikisi de gülmüşlerdi ancak eşinin avizeyi kırdığı için suçlanması dikkatlerden kaçmadı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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