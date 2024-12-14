Yılbaşı Ağacı Hazırlarken Avizeye Çarparak Kıran Adamın Suçlandığı Anlarla Siz de Travmatize Olacaksınız

Malumunuz yeni yıl geliyor. Çoğu evde bir yılbaşı ağacı süsleme heyecanı var. Özellikle de çiftlerin bayılarak yaptığı bu aktiveye, @aylinboranokcu adlı Instagram hesabından içerikler üreten kadın da eşiyle katılmak istemişti. Kaydı başlatan kadın birlikte ağacı süsleyerek romantik anlarını ölümsüzleştireceğini düşünmüştü ancak pek de öyle olmadı. Eşi yanlışlıkla avizeyi kırınca aksine güldüren anlara vesile oldular. Gelin detaylara geçelim.